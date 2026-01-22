El descarrilamiento en Córdoba, que deja más de 40 muertos, y el siniestro de Gelida en Barcelona mantienen al país en vilo. Mientras los peritos analizan las «muescas» en los convoyes, Cataluña vive su segundo día de parálisis total en Rodalies y el Gobierno convoca un homenaje de Estado.

España atraviesa una de las semanas más negras de su historia ferroviaria reciente. La tragedia ocurrida el pasado domingo en Adamuz (Córdoba), tras la colisión entre un tren Iryo y un Alvia, ha dejado un balance desolador de más de 40 fallecidos y centenares de heridos. A este escenario se sumó, apenas dos días después, el accidente mortal en Gelida (Barcelona), donde el colapso de un muro por el temporal Ingrid acabó con la vida de un maquinista, provocando el cierre técnico de la red ferroviaria en Cataluña.

La investigación en Córdoba ha dado un giro crucial esta mañana. Los peritos han detectado marcas y muescas en las ruedas del Iryo y de otros dos trenes que circularon previamente por el punto del accidente (kilómetro 318,7 de la línea Madrid-Sevilla). Estos hallazgos refuerzan la hipótesis de un defecto grave en la infraestructura o la presencia de un obstáculo en la vía, una posibilidad que el ministro de Transportes, Óscar Puente, ya califica de «innegable».

Avances en la investigación y presión política

La Guardia Civil ha solicitado formalmente todas las grabaciones y registros de llamadas entre el centro de control de Adif en Atocha y los trenes implicados. Se busca esclarecer si el aviso del maquinista del Iryo —que advirtió del descarrilamiento de sus últimos coches— llegó a tiempo para que la central frenara al Alvia que venía por detrás.

En el plano político, la gestión de la crisis ha situado al Ministerio de Transportes en el centro de las críticas. Mientras el Gobierno atribuye el siniestro de Gelida a causas meteorológicas, los sindicatos (SEMAF) han convocado huelgas y movilizaciones denunciando un «deterioro sistemático» de la red. En Cataluña, la situación es de caos absoluto:

Rodalies paralizada: Segundo día sin servicio ferroviario. La Generalitat ha abierto un expediente sancionador a Renfe por la falta de información y la parálisis de los paneles en estaciones como Sants.

Medidas excepcionales: Se mantiene la recomendación de teletrabajo, el refuerzo de autobuses y la gratuidad de peajes en la C-32 para aliviar el colapso de la AP-7.

Homenaje a las víctimas y duelo nacional

La provincia de Huelva se ha convertido en el epicentro del dolor, al ser el destino de muchos de los pasajeros del Alvia. Entre las víctimas se encuentran figuras queridas de la cultura onubense, como la fotógrafa María Clauss y su marido Óscar Toro.

En señal de respeto, el presidente Pedro Sánchez y el presidente andaluz Juanma Moreno han anunciado un Homenaje de Estado que se celebrará el próximo sábado 31 de enero en Huelva, donde se espera la asistencia de las máximas autoridades del país.