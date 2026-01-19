Los familiares de las víctimas continúan llegando al Centro Cívico de Poniente Sur en Córdoba para recibir atención psicológica tras los recientes hechos que conmocionaron a la ciudad.

Germán, uno de los familiares presentes, relató la situación con emoción: “Cuatro de mis familiares siguen desaparecidos, pero me acaban de llamar que han encontrado a la pequeña de cinco años”, dijo mientras se apresuraba hacia su coche.

En el centro, los profesionales de salud mental, como Clara Molero, psicóloga de Renfe, atienden a los familiares que se encontraban alojados en hoteles y que ahora buscan apoyo emocional directo. Molero describe la situación como diversa: “Hay de todo, hay gente que está muy mal y otros que se mantienen positivos”, afirmó al cruzar el cordón policial para continuar con su labor.

Las autoridades locales mantienen el centro abierto para seguir ofreciendo asistencia a quienes lo necesiten, mientras la comunidad espera noticias sobre los desaparecidos y acompaña a las familias afectadas.