El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este lunes que el Ejecutivo llegará hasta el fondo para conocer lo ocurrido tras los hechos que han generado inquietud pública. “Nos preguntamos qué ha sucedido. El tiempo y el trabajo de los técnicos darán con la respuesta”, afirmó.

Sánchez subrayó el compromiso del Gobierno con la transparencia y la información a la ciudadanía, insistiendo en que no se ocultará ningún dato relevante. “Vamos a dar con la verdad con la absoluta transparencia y lo pondremos en conocimiento de los ciudadanos”, declaró.

El presidente destacó la labor de los equipos técnicos encargados de la investigación y pidió confianza en el proceso, señalando que será el rigor profesional y el análisis detallado lo que permitirá esclarecer las circunstancias de lo sucedido.

Por el momento, el Gobierno no ha ofrecido más detalles y ha pedido prudencia hasta que se disponga de conclusiones oficiales.