Eduardo Garbayo, CEO de la plataforma de alquiler Spotahome, ha compartido su perspectiva sobre los recientes decretos de vivienda aprobados en España, destacando las implicaciones que estos pueden tener en el mercado de alquiler y el acceso a la vivienda.

Lee tambien: La psicología analiza la crianza de los niños en las décadas de 1960 y 1970: la clave del desarrollo de su autonomía

‹ › Foto 1 de 5 CEO de Spotahome analiza los Decretos de Vivienda en España

Según Garbayo, "la principal consecuencia de estos decretos es la inseguridad jurídica, y la inseguridad jurídica tiene un coste". Esto se traduce en que, ante la incertidumbre sobre qué reglas aplicarán a sus contratos, muchos propietarios eligen retirar su oferta de alquiler o volverse más selectivos con los inquilinos, afectando a los más vulnerables como jóvenes o familias con menores.

Lee tambien: Cristina Tárrega analiza su trayectoria en el pódcast ‘Zodiac’ y cuestiona los calificativos sobre el «reinado» televisivo de Ana Rosa Quintana

El CEO de Spotahome se refiere a cómo los cambios constantes en las normas, como las prórrogas obligatorias y las indemnizaciones por no renovación, generan un clima de desconfianza entre los propietarios. "Sin seguridad jurídica no hay oferta", asevera, explicando que los propietarios que han invertido sus ahorros en viviendas no se arriesgarán a alquilar si las condiciones pueden cambiar después de firmar un contrato.

PUBLICIDAD

Asimismo, Garbayo advierte que la reducción de la oferta de alquiler, que ya ha caído un 44% entre 2018 y 2025 según idealista, con más de un 80% en ciudades como Barcelona, podría llevar a un aumento en los precios. "Los propietarios, ante más riesgo, exigirán más garantías y seleccionarán inquilinos con un perfil considerado más seguro, excluyendo a aquellos que más lo necesitan", añade.

Por último, el CEO enfatiza la importancia de fomentar la construcción de vivienda pública y privada y movilizar el parque existente. Para ello, destaca la necesidad de estabilidad normativa y procedimientos ágiles que faciliten el alquiler y protejan a los inquilinos vulnerables.