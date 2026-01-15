La Policía Nacional ha conmemorado este año el 202 aniversario de su creación en un acto institucional celebrado en la Ciudad Autónoma de Ceuta, al que asistieron destacadas autoridades civiles, judiciales y militares, entre ellas el presidente de la Ciudad, el comandante general, la presidenta de la Audiencia Provincial y el jefe superior de Policía Nacional en Ceuta.

Durante el acto, se puso en valor la trayectoria histórica de la Policía Nacional como una de las instituciones más queridas y respetadas por la ciudadanía, así como su papel esencial en la defensa del Estado de Derecho, la seguridad y la convivencia democrática. El discurso central destacó que ser policía no es solo una profesión, sino una vocación de servicio público, marcada por la entrega, el sacrificio y la protección del bien común.

Uno de los momentos más emotivos de la jornada fue el homenaje a los agentes que perdieron la vida en el cumplimiento del deber. Se recordó que su sacrificio “no fue en vano” y que su memoria continúa guiando la labor diaria del cuerpo, extendiendo además un mensaje de gratitud y apoyo institucional a sus familias.

En su intervención, se subrayó que los desafíos de la seguridad han evolucionado en 2026, con especial atención a ámbitos como la ciberseguridad, la delincuencia organizada y las nuevas formas de criminalidad. En este contexto, se insistió en la necesidad de una Policía Nacional más técnica, más humana y más cercana al ciudadano, basada no solo en la fuerza de la ley, sino también en la confianza social.

Asimismo, se destacó el esfuerzo del Gobierno de España por reforzar e incrementar las plantillas policiales, mejorar la formación y dotar de mejores medios a los agentes, con el objetivo de garantizar una España y una Ceuta cada vez más seguras. Las cifras actuales, según se indicó, reflejan avances significativos en la lucha contra las lacras sociales, aunque se remarcó que no se puede bajar la guardia frente al terrorismo, la corrupción, el tráfico de seres humanos, la violencia de género y las redes criminales vinculadas a la inmigración irregular.

El acto también sirvió para reconocer la labor individual de varios agentes. José María, Agustín y Eloy fueron distinguidos con la Cruz al Mérito Policial con distintivo blanco, un reconocimiento a su profesionalidad y compromiso, que se hizo extensivo a sus familias.

La conmemoración concluyó con un mensaje de felicitación a todos los miembros del Cuerpo Nacional de Policía y al personal laboral, agradeciendo su esfuerzo diario para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. El acto finalizó con los asistentes puestos en pie, coreando vivas a España, al Rey y a la Policía Nacional.