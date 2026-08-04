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Decenas de familias continúan buscando a sus seres queridos después de la entrada masiva de migrantes en Ceuta. Ante la falta de información, las redes sociales se han convertido en el principal canal para compartir fotografías, solicitar ayuda e intentar localizar a quienes siguen desaparecidos.

Fátima recorre las calles de Ceuta con la imagen de su sobrino Yusef, de 13 años, guardada en el teléfono móvil. Según explica, el menor habría cruzado la frontera cuando se permitió el paso, pero su familia no sabe nada de él desde el jueves.

“Dicen que cruzó cuando abrieron la puerta, pero nosotros no sabemos nada de él”, relata la mujer, que continúa buscándolo entre las personas que permanecen en la ciudad autónoma.

Otras familias viven una situación similar. “Todavía sigo sin encontrarlo y no sé qué hacer. Es muy pequeño. No sé si ha muerto o ha desaparecido”, lamenta otra mujer mientras trata de obtener información.

Las redes sociales, clave para localizar desaparecidos

Las mismas plataformas digitales utilizadas para difundir mensajes que impulsaron los desplazamientos hacia Ceuta sirven ahora para publicar imágenes y datos de jóvenes desaparecidos.

Páginas como Tetouan Tube comparten fotografías y mensajes enviados por familiares que solicitan colaboración ciudadana.

“Sus familias piden apoyo, alguien que pueda reconocerlos. Si alguien ha visto a alguno de ellos, por favor, póngase en contacto con nosotros”, señala una de las publicaciones.

En algunos casos, esta movilización ha permitido localizar a personas que habían perdido el contacto con sus familias.

La plataforma asegura haber recibido buenas noticias después de difundir varios avisos, ya que numerosos jóvenes consiguieron regresar posteriormente a sus hogares y ciudades.

Familias concentradas junto a la frontera

Las televisiones marroquíes también están difundiendo las peticiones de ayuda de quienes se concentran en las inmediaciones de la frontera.

Reporteros y medios locales solicitan a cualquier persona que disponga de información que contacte con las familias o con los canales que están recopilando datos de los desaparecidos.

Mientras tanto, continúan las labores de búsqueda en el mar y los trabajos de identificación en tierra.

Según el balance recogido en la información disponible, al menos 72 personas han fallecido y alrededor de 5.000 permanecen todavía en Ceuta.

Las familias mantienen la esperanza de encontrar con vida a sus seres queridos, mientras las publicaciones con fotografías, nombres y números de contacto siguen multiplicándose en internet.