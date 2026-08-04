La Presidencia del Gobierno ha relevado de su puesto de confianza a la funcionaria responsable de Comunicación del Departamento de Seguridad Nacional (DSN) después de que publicara en la web oficial una alerta que cifraba en 49.000 las entradas irregulares en Ceuta. Moncloa atribuye la decisión a una “pérdida de confianza”.

El cese se produjo de manera inmediata y fue comunicado por teléfono el mismo viernes, según la información facilitada. La alerta también fue retirada poco después de la página del Departamento de Seguridad Nacional.

El texto eliminado informaba de que unas 49.000 personas habían accedido irregularmente a Ceuta durante la crisis migratoria. Ese dato fue confirmado posteriormente por las autoridades y los balances finales terminaron situándose por encima de esa cifra.

Moncloa alega una pérdida de confianza

Fuentes de Presidencia sostienen que la decisión no supone el despido de la funcionaria, sino su salida de un puesto de especial responsabilidad y confianza.

La trabajadora procedía del Ministerio de Defensa y, tras su relevo, ha quedado en situación de disponibilidad sin destino mientras se determina su incorporación a otro departamento de la Administración.

Desde Moncloa no se han detallado públicamente otras razones para justificar la pérdida de confianza ni se ha explicado si la publicación incumplió algún protocolo interno de comunicación.

La alerta fue retirada de la web del DSN

El mensaje dejó de estar disponible en la página oficial del Departamento de Seguridad Nacional poco después de su publicación.

La rapidez del cese y de la retirada de la alerta ha generado atención sobre los mecanismos utilizados por el Gobierno para comunicar las cifras de la crisis de Ceuta y sobre la coordinación entre los distintos organismos responsables de ofrecer información oficial.

El caso abre interrogantes sobre por qué se ordenó eliminar un dato que posteriormente fue reconocido oficialmente y sobre los criterios empleados para depurar responsabilidades dentro del departamento.

La funcionaria continuará vinculada a la Administración, aunque fuera del cargo de Comunicación que ocupaba en el DSN, hasta que sea destinada a una nueva unidad.