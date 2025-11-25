El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado la condena de 10 años de prisión impuesta por la Audiencia de Ceuta a un hombre de 74 años por abusar sexualmente de sus dos nietas.

El recurso presentado por su defensa no prosperó, y la Sala de Apelación Penal del TSJA ratificó íntegramente la sentencia por dos delitos continuados de agresión sexual a menor. Según el fallo, no se detectaron errores en la valoración de las pruebas ni en la interpretación de los testimonios de las víctimas y testigos.

La sentencia destaca la claridad y coherencia de las declaraciones de las niñas, quienes ofrecieron un relato detallado y consistente, reforzado por corroboraciones externas, que permitió desmontar la presunción de inocencia del acusado. La Sala subrayó que no existían indicios de que las menores hubieran inventado los hechos.

El acusado, identificado como S.D.N., cometió los abusos entre 2010 y 2016, cuando las niñas tenían 10 y 7 años. Los actos se prolongaron hasta que la nieta mayor se negó a acudir a la casa de su abuelo, tras lo cual se denunciaron los hechos. Las víctimas sufrieron trastornos psicológicos y ansiedad derivados de los abusos.

Además de la pena de prisión, la condena incluye la prohibición de acercarse a las víctimas a menos de 100 metros y de comunicarse con ellas durante 10 años, así como cinco años de libertad vigilada tras cumplir la pena de cárcel. La Audiencia había descartado la posibilidad de suspensión de la condena.

La acusación particular estuvo representada por el abogado Jorge Gil Pacheco. La sentencia del TSJA refuerza la certeza sobre la autoría de los delitos, respaldando la valoración de los testimonios como consistentes, firmes y verosímiles.