Las primeras consecuencias de las obras en el lado marroquí de la frontera con Ceuta ya se están haciendo notar, con largas colas de vehículos y esperas que alcanzan hasta seis horas para entrar a la ciudad española desde Marruecos.

Videos difundidos por ciudadanos y activistas, como Driss El Ouhabi, muestran un tráfico congestionado incluso en días laborables. “Como pueden ver, todas estas personas están entrando desde Marruecos hacia Ceuta. No se trata de un sábado ni de un fin de semana, ocurre en lunes, y aun así pueden observar el enorme atasco en la frontera”, comenta El Ouhabi en su grabación.

La situación ha sido calificada de “auténtica catástrofe” por las largas horas de espera. La causa principal del colapso se atribuye a las obras que bloquean las salidas de vehículos, dejando solo abiertos tres carriles para la entrada a Ceuta.

El proyecto de adecuación fronteriza contempla reorganizar la circulación en seis carriles: tres para la entrada desde Marruecos y tres para la salida hacia Marruecos. Las obras se desarrollarán en dos fases: primero en la parte inferior, cercana al mar, destinada a la entrada a Ceuta, y posteriormente en la parte superior, correspondiente a la salida hacia Marruecos.

Durante este periodo, los usuarios de la frontera deberán afrontar largas esperas y posible congestión, mientras las autoridades trabajan para completar la reorganización del paso fronterizo y mejorar su operatividad.