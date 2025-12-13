La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado la alerta naranja en Ceuta por la llegada de la borrasca de alto impacto Emilia. La jornada del sábado estará marcada por un panorama encapotado con fuertes tormentas y lluvias que, aunque menos intensas de lo inicialmente previsto, persistirán a lo largo del día. La alerta también incluye fenómenos costeros y fuertes vientos, con rachas que alcanzarán los 50 kilómetros por hora.

Previsión para el sábado: Lluvias y tormentas persistentes

La borrasca Emilia, que ha llegado con cierto retraso, se hizo sentir desde la madrugada del sábado con una potente tormenta eléctrica alrededor de las 3:00 de la mañana.

El sábado se espera el siguiente escenario meteorológico:

• Mañana: Encubierto con tormenta en las primeras horas, evolucionando a muy nuboso con tormenta entre la mañana y la tarde. Las lluvias serán más fuertes al inicio, dejando unos 11 litros por metro cuadrado cerca de las 06:00 horas.

• Tarde y Noche: Nuboso con tormenta hasta la caída de la noche. Las precipitaciones se transformarán en débiles lloviznas intermitentes, pero reaparecerán con más intensidad por la noche.

• Tormentas: Habrá tormentas de carácter fuerte tanto por la mañana como por la tarde.

Temperaturas y viento

Las temperaturas máximas del sábado se situarán en 18 grados, similares a las del viernes, mientras que las mínimas rondarán los 14 grados, próximas a los 13 grados del día anterior.

El viento será un factor significativo debido a la alerta costera, con una fuerte dirección este y rachas de hasta 50 kilómetros por hora.

El tiempo para el domingo

Pasado mañana, la inestabilidad continuará, aunque con una ligera mejoría a partir del mediodía:

• Nubosidad: Se esperan abundantes nubes con tormenta desde la madrugada hasta mitad del día. La nubosidad evolucionará hacia una menor intensidad a partir de las 12:00 horas.

• Temperaturas: Se mantendrán suaves, con una máxima que subirá ligeramente hasta los 19 grados y una mínima que se mantendrá en 13 grados.

• Viento: El viento de dirección este seguirá siendo característico durante toda la jornada.