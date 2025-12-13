La Guardia Civil, en colaboración con la policía de Marruecos, Bélgica y Suecia, ha desmantelado la «Operación Giro» que desarticuló una organización criminal dedicada a introducir grandes cantidades de hachís en España mediante envíos aéreos desde Marruecos. Seis personas han sido detenidas en esta operación, que se saldó con la intervención de 657 kilos de droga, cinco armas de fuego y uno de los helicópteros utilizados.

Modus operandi: Envío de cargas aéreas masivas

La investigación, denominada «Operación Giro», se inició a raíz de movimientos sospechosos de varias personas investigadas entre Málaga y Almería durante la madrugada, lo que apuntaba a un posible tráfico de drogas a gran escala.

Los agentes descubrieron una red que utilizaba helicópteros de distintas categorías para el narcotráfico. Estas aeronaves tenían capacidad para transportar entre 500 y 900 kilos de hachís en cada vuelo desde Marruecos.

El modus operandi consistía en lo siguiente:

1. Aterrizaje: Los helicópteros tomaban tierra en zonas despobladas de la provincia de Almería.

2. Descarga y almacenamiento: Varias personas esperaban en tierra para descargar rápidamente el hachís y trasladarlo en furgonetas hasta «guarderías» (naves y fincas) situadas en Málaga, Almería y Murcia.

3. Ruta internacional: Tras pasar un tiempo oculto, el hachís era transportado por carretera hasta países europeos como Bélgica y Suecia.

4. Ocultación de aeronaves: Los helicópteros eran escondidos en naves y fincas de Almería y Murcia a la espera de nuevos envíos.

Detenciones e incautaciones

Como resultado de la operación, la Guardia Civil registró una finca en Níjar (Almería), donde se hallaron 25 fardos de hachís con un peso total de 657 kilos.

Se realizaron otros cinco registros en distintos puntos de Málaga, Almería y Murcia, donde se intervino:

• Un helicóptero empleado para el narcotráfico.

• Cinco armas largas de fuego.

• 2.900 euros en efectivo.

• Varios vehículos.

En total, seis personas han sido detenidas por los delitos de tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas y pertenencia a organización criminal, y han sido puestas a disposición judicial.

Cooperación internacional

La operación fue ejecutada por agentes de Policía Judicial de la Guardia Civil de Málaga, con el apoyo del Centro Regional de Análisis e Inteligencia contra el Narcotráfico (CRAIN), de la Unidad Central Operativa (UCO) y del Grupo de Acción Rápida (GAR) de la Guardia Civil.

También contó con una crucial colaboración internacional por parte de la Gendarmería Real de Marruecos, la Policía Federal de Bélgica y la Policía Sueca.