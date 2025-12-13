Fuertes vientos de levante, intensas precipitaciones y temporal marítimo afectan este sábado a las conexiones del Estrecho de Gibraltar



La borrasca Emilia está marcando este sábado un escenario de fuerte inestabilidad en el Estrecho de Gibraltar, con cancelaciones de barcos, lluvias intensas, tormentas y viento de levante, afectando de lleno a las conexiones marítimas entre Ceuta y Algeciras y manteniendo a la ciudad autónoma en aviso naranja por riesgo meteorológico.

Según ha informado la Autoridad Portuaria de Algeciras, la naviera DFDS ha cancelado la totalidad de sus rotaciones previstas para hoy con el buque Ceuta Jet. Por su parte, Baleària ha suspendido los trayectos de los ferris Passió per Formentera y Cecilia Payne debido a las adversas condiciones meteorológicas.

Baleària mantiene la conexión con el ‘Ciudad de Mahón’

A pesar del temporal, Baleària garantiza la comunicación marítima entre Ceuta y la península mediante dos rotaciones del buque Ciudad de Mahón. De acuerdo con los datos facilitados por la Autoridad Portuaria de Ceuta, los horarios previstos son:

Algeciras – Ceuta : 10:00 y 19:00 horas

: 10:00 y 19:00 horas Ceuta – Algeciras: 14:30 y 20:30 horas

Desde las autoridades portuarias se recomienda a los pasajeros consultar con las navieras antes de desplazarse, ante la posibilidad de cambios de última hora o nuevas cancelaciones si empeora el estado de la mar.

Armas Trasmediterránea, con salidas anuladas y otras pendientes

En el caso de Armas Trasmediterránea, el ferry Villa de Agaete ha cancelado ya varias salidas programadas para este sábado. Las rotaciones previstas a partir de las 11:30 horas permanecen pendientes de confirmación, a la espera de la evolución del temporal.

Aviso naranja en Ceuta por lluvias intensas

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activo en Ceuta un aviso naranja por lluvias hasta las 12:00 horas de este sábado. Se prevén precipitaciones que podrían alcanzar hasta 100 litros por metro cuadrado en 12 horas, con una probabilidad de entre el 40 % y el 70 %.

Además, durante el mismo periodo permanece vigente un aviso amarillo por precipitaciones intensas de hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora, así como por tormentas.

Viento fuerte y temporal marítimo

El episodio de inestabilidad no se limita a las lluvias. La Aemet advierte también de un aviso amarillo por viento durante toda la jornada, con rachas que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora, predominando los vientos de componente este.

Asimismo, se mantienen los avisos por fenómenos costeros, con viento del este de entre 50 y 61 km/h (fuerza 7) y una mar combinada con olas de entre 3 y 4 metros, lo que complica la navegación en el Estrecho.

Inestabilidad generalizada en el sur y el Mediterráneo

La borrasca Emilia está dejando un sábado marcado por la inestabilidad en el sur peninsular, el área mediterránea y Canarias. Los mayores acumulados de lluvia se esperan en Cádiz, Málaga y Ceuta, donde localmente podrían superarse los 100 litros, así como en las vertientes norte de las islas montañosas canarias.

Ante este escenario, las autoridades recomiendan extremar las precauciones, evitar desplazamientos innecesarios durante los momentos de mayor intensidad del temporal y mantenerse informados a través de los canales oficiales.