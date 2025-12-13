Tras la histórica resolución de la ONU que acerca la soberanía definitiva sobre el Sáhara Occidental a Rabat, la prensa marroquí refleja un sentimiento de «envalentonamiento» que impulsa la reclamación de más territorios y derechos a España. El «hambre expansionista» de Marruecos apunta ahora a anexionarse el espacio aéreo del Sáhara, las aguas territoriales que rodean a Canarias y la «liberación» de ciudades autónomas e islotes españoles, incluyendo el estratégico Monte Tropic.

La reclamación de «territorios libres»

El expansionismo marroquí, que se remonta a la Marcha Verde de Hassan II hace casi cincuenta años, se articula a través del «Comité de Defensa de los Asuntos de Marruecos». Este comité aboga por la «liberación» de una serie de territorios bajo soberanía española, lo que podría traducirse en nuevos actos testimoniales o «marchas verdes pacíficas».

Los territorios reclamados incluyen:

• Islotes y Peñones: Islote Perejil, Islas Chafarinas (a 3.5 kilómetros de la costa marroquí), Islas Alhucemas y el Peñón de Vélez de la Gomera.

• Ciudades Autónomas: Ceuta y Melilla.

Aguas territoriales: Canarias y el Monte Tropic

La principal preocupación reciente para España se centra en las aguas territoriales que rodean las Islas Canarias. A finales de 2020, el Parlamento marroquí ya aprobó proyectos de ley para determinar su frontera marítima, incluyendo las aguas adyacentes al Sáhara Occidental, lo que fue considerado una interferencia directa con las aguas de Canarias.

Marruecos argumenta que su mayor extensión de costa le otorga un espacio marítimo más amplio, una interpretación que, si prosperara, dejaría a las Islas Canarias y los islotes cercanos prácticamente «cercados bajo mar marroquí».

• Monte Tropic: Dentro de estas aguas en disputa se encuentra el Monte Tropic, un gigante submarino con altas concentraciones de minerales clave para la tecnología verde. Este yacimiento es considerado estratégico en la carrera mundial por la energía del futuro.

• Provocación política: La preocupación se ha intensificado tras la reciente cumbre de «alto nivel» entre Rabat y Madrid, envuelta en secretismo. Además, se han reportado maniobras militares y ejercicios navales marroquíes cerca de Fuerteventura y otras islas, causando alarma por el riesgo ambiental y la provocación política.

El siguiente objetivo: El espacio aéreo del Sáhara

Aunque España cedió todas sus competencias administrativas sobre el Sáhara en 1976, mantuvo una excepción: el control del espacio aéreo saharaui.

La Organización Internacional de Aviación Civil (OACI), una agencia de las Naciones Unidas, resolvió que España siguiera encargándose del tráfico aéreo mientras se resuelve la disputa abierta entre Marruecos (que reclama la soberanía) y el Frente Polisario (que exige la autodeterminación).

Este control aéreo, que se ejerce desde Gran Canaria, es una de las demandas clave de Rabat. El Gobierno de Pedro Sánchez, en ocasiones anteriores, se ha mostrado «abierto» a conversar sobre la gestión del espacio aéreo del Sáhara, lo que Marruecos interpreta como una debilidad.