La cárcel de Ceuta ha organizado recientemente un evento de convivencia que busca fortalecer los lazos entre la población interna y sus familiares. Bajo el nombre Fortaleciendo lazos: una jornada que transforma vidas, la actividad permitió a los internos mostrar sus talentos artísticos en un ambiente seguro y controlado, inspirado en el formato de un talent show.

Según la Delegación del Gobierno, este tipo de iniciativas supone un “paso significativo en la mejora de la relación entre la administración penitenciaria y las familias, y en el fortalecimiento de los vínculos afectivos, fundamentales para el bienestar y la evolución de los internos”.

La jornada, supervisada por el área de tratamiento del centro, tuvo como objetivo generar un espacio diferente al habitual, donde los internos pudieran interactuar de manera positiva con sus seres queridos. La actividad refuerza la importancia del vínculo familiar como factor clave para la rehabilitación y la reinserción social.

El éxito del evento fue posible gracias a la coordinación entre distintos sectores del centro, desde el personal de tratamiento que diseñó el programa, hasta el equipo de vigilancia que garantizó la seguridad de todos los participantes. La actitud respetuosa y colaborativa de las familias también fue fundamental para que la actividad se desarrollara con normalidad.

La cárcel de Ceuta reafirma su compromiso de seguir promoviendo iniciativas que fortalezcan los lazos familiares, reconociendo que el apoyo cercano es esencial para la rehabilitación efectiva y la prevención de la reincidencia delictiva.