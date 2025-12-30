El AD Ceuta contará con un respaldo masivo de su afición en el próximo desplazamiento liguero a Málaga. El club dispondrá de 570 entradas para el encuentro frente al Málaga CF, que se disputará el domingo 11 de enero a las 16:15 horas en el estadio de La Rosaleda.

Se trata de uno de los desplazamientos más atractivos y accesibles de la temporada para la afición caballa, tanto por la cercanía geográfica como por la facilidad logística. Todo ello hace prever una notable presencia de seguidores ceutíes en las gradas del feudo malaguista. Para ello, el club local ha habilitado los sectores 537 y 539 como grada visitante, destinados íntegramente a la hinchada del Ceuta.

En total, se han asignado 182 entradas con un precio original de 20 euros y 388 localidades cuyo coste inicial era de 43 euros. Con el objetivo de facilitar el desplazamiento y premiar la fidelidad de su afición, el AD Ceuta asumirá parte del coste, ofreciendo todas las entradas a un precio único de 30 euros.

La venta estará dirigida exclusivamente a abonados y simpatizantes del club. Cada persona podrá adquirir un máximo de dos entradas, siendo obligatorio que ambas correspondan a abonados o simpatizantes. Las solicitudes deberán realizarse de forma online a través del apartado EXPERIENCIAS de la web oficial del club.

El plazo para solicitar las entradas se abrirá el lunes 29 de diciembre a las 17:00 horas y permanecerá activo hasta el miércoles 7 de enero a las 20:00 horas, o hasta agotar existencias. No se atenderán peticiones fuera de ese periodo.

Cabe destacar que las entradas obtenidas inicialmente no permitirán el acceso directo al estadio. Las entradas definitivas, de carácter nominativo e intransferible, serán enviadas por el club local a partir del jueves 8 de enero al correo electrónico facilitado durante el proceso de compra. Para completar la solicitud será obligatorio indicar nombre completo, DNI, correo electrónico y número de teléfono de cada asistente.

Desde el club se anima a la afición a acompañar al equipo en este desplazamiento, que se presenta como una ocasión ideal para disfrutar de una gran jornada de fútbol y teñir de blanco y negro las gradas de La Rosaleda, en un partido marcado por el ambiente que promete la fiel hinchada caballa en tierras malagueñas.