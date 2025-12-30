El partido localista destaca un año de trabajo desde la oposición centrado en la vivienda, la cohesión social y la mejora de la calidad de vida en las barriadas

El Movimiento por la Democracia y la Ciudadanía (MDyC) ha hecho público su balance político del año 2025, un ejercicio que la formación define como “realista” y marcado por el compromiso social y la defensa de una Ceuta más justa e igualitaria, donde las oportunidades no dependan del barrio en el que se viva.

Desde el partido reconocen que persisten importantes retos en la ciudad, como la falta de vivienda, las dificultades de acceso al empleo, el deterioro de la sanidad, la precariedad laboral o la exclusión social. “Son realidades que siguen afectando a demasiadas personas”, señalan, subrayando que aún queda un largo camino por recorrer.

No obstante, MDyC considera que durante este año ha trabajado de forma constante para contribuir a mejorar la situación de la ciudad desde una oposición “constructiva y útil”. La formación localista destaca que muchas de las principales actuaciones de la actual legislatura tienen su origen en iniciativas propias, canalizadas a través de propuestas, enmiendas, alegaciones e interpelaciones en la Asamblea.

En este sentido, el partido pone en valor su trayectoria como fuerza política capaz de aportar soluciones y de fiscalizar la acción del Gobierno cuando ha sido necesario, incluso recurriendo a la vía judicial para denunciar determinadas situaciones.

Vivienda y transformación de barriadas

Entre los principales hitos del año, MDyC subraya las actuaciones en materia de vivienda y regeneración urbana, como la rehabilitación de la barriada de San José-Hadú y la remodelación de Príncipe Felipe, además de intervenciones en otros barrios históricamente olvidados.

La formación recuerda que logró incluir en los presupuestos municipales una partida específica para la construcción de vivienda, aunque lamenta los retrasos en su ejecución. “A día de hoy no se ha colocado ni un solo ladrillo, lo que impide que muchas personas puedan desarrollar su proyecto de vida en Ceuta”, advierten.

Ayudas sociales y atención a la infancia

Otro de los avances destacados por MDyC en 2025 ha sido la puesta en marcha de un programa de ayudas para terapias dirigidas a menores con Trastorno del Espectro Autista (TEA). El partido se muestra orgulloso de que esta medida se haya convertido en una realidad y anuncia que su objetivo para el futuro es mejorarla y ampliarla, incluyendo también a menores con TDAH, siguiendo la línea de iniciativas consolidadas como el Cheque Libro o el Cheque ESO.

Cercanía con la ciudadanía

MDyC insiste en que su labor política está guiada por la cercanía con la ciudadanía. Cada queja o problema trasladado por los vecinos, afirman, se convierte en una reivindicación que llevan a las instituciones. “La credibilidad política y la confianza de la ciudadanía son fundamentales”, sostienen.

De cara a 2026, la formación expresa su deseo de que la lealtad institucional se traduzca en una lealtad real con la ciudadanía y reafirma su compromiso de seguir trabajando por una Ceuta más cohesionada, justa y digna. Asimismo, reitera su intención de frenar el avance de la ultraderecha y de continuar defendiendo políticas que mejoren la vida en las barriadas y garanticen igualdad de oportunidades para todos los ceutíes.