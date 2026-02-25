CEUTA | MIGRACIÓN – Según recoge el diario El Pueblo de Ceuta, el Consejo de Gobierno ha dado luz verde a una inversión plurianual de 7.913.700 euros para garantizar la atención residencial de menores extranjeros no acompañados durante los próximos tres años. El portavoz del Ejecutivo, Alejandro Ramírez, ha confirmado que este contrato cubrirá el periodo 2026-2028, asegurando la operatividad del sistema de tutela ante la presión migratoria.

Distribución del gasto y estado de la tutela

El presupuesto se ha dividido en tres anualidades para dar continuidad al servicio una vez finalice el contrato actual a finales de año:

2026: 2.308.159 euros.

2.308.159 euros. 2027: 3.956.850 euros.

3.956.850 euros. 2028: 1.648.691 euros.

Actualmente, la ciudad mantiene bajo su tutela a 350 menores. Aunque el nuevo contrato contempla 100 plazas fijas, Ramírez ha matizado que se trata de una estimación necesaria para que la acogida se realice con «total garantía» y previsión técnica, independientemente de las fluctuaciones en las llegadas.

Balance de movimientos: Febrero cierra con saldo negativo

En cuanto a la gestión de flujos, el portavoz ha ofrecido datos actualizados que muestran una ligera distensión en el sistema durante el último mes. Mientras que en enero se registraron 101 ingresos y 100 salidas, en lo que va de febrero se han contabilizado 73 ingresos frente a 94 salidas, lo que supone que se están produciendo más traslados a la península que accesos a la ciudad. En lo que va de 2026, un total de 120 menores han abandonado el sistema de acogida local hacia otros recursos.

Acuerdos en Protección Civil y Seguridad

Más allá del ámbito migratorio, el Consejo de Gobierno ha aprobado la integración de tres planes especiales en el Plan Territorial de Emergencias de Ceuta (PLATERCE), centrados en riesgos sísmicos, inundaciones e incendios forestales.

Asimismo, se han autorizado gastos para reforzar la seguridad en eventos clave, como un servicio de vigilancia específica para la Semana Santa y las Fiestas Patronales, y la contratación de servicios de grabación aérea para operaciones especiales de Protección Civil durante los próximos dos años.

Fuente: Información adaptada de la noticia publicada por la Redacción de El Pueblo de Ceuta.