Rabat acelera su modernización con una inversión proporcional que duplica la española, mientras que Madrid mantiene una superioridad tecnológica y naval incontestable. El análisis de 2026 muestra dos modelos de defensa contrapuestos en un escenario de calma diplomática aparente.

La frontera sur de Europa vive un momento de rearme silencioso. Aunque las relaciones entre Madrid y Rabat transcurren por cauces de normalidad tras el giro de España respecto al Sáhara Occidental, la frialdad de las cifras militares revela una competencia estratégica por el control del Mediterráneo occidental. Marruecos ha consolidado un presupuesto de 13.000 millones de dólares, un esfuerzo que compromete más del 4% de su PIB, frente a una España que, aunque gasta más en términos absolutos (33.123 millones de euros), dedica el 2% de su riqueza nacional.

El índice Global Firepower 2025 sigue situando a España en el puesto 17 del ranking mundial, muy por delante del puesto 59 de Marruecos. Sin embargo, el análisis por dominios muestra que la brecha se está estrechando en sectores clave.

Tierra: la masa marroquí frente a la calidad española

El dato más sorprendente del balance militar es la superioridad numérica de Marruecos en carros de combate. La ratio es casi de 3 a 1 a favor de Rabat:

Marruecos: Alinea 903 tanques , incluyendo los potentes M1A2 SEP v3 Abrams y modelos de origen chino y ruso.

Alinea , incluyendo los potentes M1A2 SEP v3 Abrams y modelos de origen chino y ruso. España: Dispone de 317 tanques, de los cuales el núcleo duro son los 219 Leopard 2E, considerados superiores tecnológicamente a la mayoría del inventario marroquí (dominado por los antiguos M60).

En vehículos blindados de transporte y combate de infantería, España recupera la ventaja con más de 17.600 unidades (incluyendo el nuevo VCR 8×8 Dragón) frente a las 7.800 de Marruecos.

Aire: superioridad tecnológica y el auge de los drones

En los cielos, el Ejército del Aire y del Espacio mantiene la hegemonía gracias a sus 70 Eurofighter Typhoon, un caza de generación 4,5 que supera en casi todos los parámetros a la flota actual marroquí. No obstante, Rabat está en pleno proceso de transformación:

Renovación marroquí: Ha adquirido 25 F-16 Block 70/72 (la versión más avanzada del Viper) y negocia la llegada de cazas Mirage 2000-9.

Ha adquirido (la versión más avanzada del Viper) y negocia la llegada de cazas Mirage 2000-9. Guerra de drones: Marruecos ha tomado la delantera en cantidad, con 230 sistemas no tripulados de diversas procedencias (Israel, Turquía, EE. UU.), mientras España apuesta por drones de mayor envergadura como el MQ-9A Reaper y el futuro proyecto SIRTAP.

Mar: el dominio absoluto de la Armada

Es en el ámbito naval donde la diferencia es más abismal. La Armada Española es una fuerza de proyección global, mientras que la marina marroquí es esencialmente costera:

Tonelaje y proyección: España supera a Marruecos en desplazamiento por una proporción de 7 a 1 . La joya de la corona es el portaaeronaves Juan Carlos I , que otorga una capacidad de proyección anfibia de la que Marruecos carece por completo.

España supera a Marruecos en desplazamiento por una proporción de . La joya de la corona es el portaaeronaves , que otorga una capacidad de proyección anfibia de la que Marruecos carece por completo. Submarinos: La entrada en servicio de la clase S-80 consolida una ventaja estratégica crítica: Marruecos no dispone de arma submarina, lo que deja sus aguas vulnerables ante la disuasión española bajo el mar.

Conclusión estratégica

El balance final muestra dos ejércitos diseñados con objetivos distintos. España es una potencia OTAN centrada en la defensa colectiva y la tecnología de vanguardia. Marruecos, por su parte, prioriza la masa y la defensa territorial, utilizando su alianza con EE. UU. e Israel para cerrar la brecha tecnológica en tiempo récord.