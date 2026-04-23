Un reciente informe internacional sitúa a la ciudad autónoma a la vanguardia de la vulnerabilidad epidemiológica en España debido al ascenso imparable de las temperaturas.

El mapa de los riesgos sanitarios en España está sufriendo una transformación drástica impulsada por la crisis climática, y Ceuta se sitúa en el epicentro de esta preocupación. Según los datos del prestigioso informe ‘Lancet Countdown’, elaborado por un equipo de 65 investigadores internacionales, la ciudad autónoma ha registrado el mayor incremento promedio de riesgo de brotes del virus del Nilo Occidental en todo el país.

Tal y como ha informado originalmente El Faro de Ceuta, este fenómeno es una consecuencia directa del calentamiento global. Las condiciones climáticas actuales han favorecido que el índice de riesgo en la zona pase de un histórico 0,002 (periodo 1981-2010) a un alarmante 0,64 en la última década (2015-2024).

Un panorama nacional crítico

El estudio, publicado en la revista The Lancet Public Health, no solo pone el foco en Ceuta. El aumento de las temperaturas está redibujando la idoneidad climática para diversas amenazas en la geografía española:

Virus del Nilo: El riesgo en Ceuta ha escalado de forma exponencial, superando las estimaciones previas que situaban el índice en 0,251 para 2025.

El riesgo en Ceuta ha escalado de forma exponencial, superando las estimaciones previas que situaban el índice en 0,251 para 2025. Enfermedades tropicales: Valencia se consolida como el punto crítico para la transmisión del dengue , mientras que Cádiz y Sevilla presentan condiciones ideales para el mosquito transmisor del Zika .

se consolida como el punto crítico para la transmisión del , mientras que presentan condiciones ideales para el mosquito transmisor del . Incendios y deforestación: Melilla lidera el aumento de peligro por incendios forestales (+13,3%), mientras que Galicia ha perdido más de 275.000 hectáreas de bosque en los últimos siete años.

Impacto en la salud y la economía

El informe subraya que España es uno de los países europeos más vulnerables al calor extremo. La mortalidad por altas temperaturas ha alcanzado los 130 fallecidos por millón de habitantes, una cifra que casi triplica los registros de los años 90.

«La salud pública debe ser el eje central de las políticas de adaptación», advierten expertos del ISGlobal, quienes instan a las autoridades a implementar planes de alerta temprana y vigilancia epidemiológica focalizados, especialmente en regiones como Ceuta, donde el mosquito encuentra ahora un hábitat ideal.

Además de los riesgos infecciosos, el estudio destaca el impacto económico y laboral. Las Islas Canarias, por ejemplo, se sitúan como la región europea con mayor pérdida de horas de trabajo al aire libre en sectores como la construcción y la agricultura debido al estrés térmico.