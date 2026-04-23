Detenida una pareja que intentaba embarcar hacia Algeciras con la droga escondida en un doble fondo. Sus tres hijos menores, que viajaban en el vehículo, han quedado bajo la custodia de un familiar.

CEUTA – Una nueva intervención de la Guardia Civil en la estación marítima de Ceuta ha permitido interceptar un importante alijo de droga que pretendía ser introducido en la península. La operación, llevada a cabo por la Compañía Fiscal y de Fronteras, se saldó con la detención de un hombre y una mujer que utilizaban su vehículo familiar como tapadera para el tráfico de estupefacientes.

El olfato del Servicio Cinológico, determinante

El hallazgo se produjo durante los controles rutinarios de reconocimiento fiscal en la zona de preembarque. La actitud de los canes detectores de sustancias del Servicio Cinológico fue la pieza clave:

Los perros marcaron con insistencia zonas específicas de un turismo que se disponía a cruzar el Estrecho.

Tras una inspección exhaustiva, los agentes localizaron un habitáculo practicado a modo de doble fondo en la estructura del coche.

en la estructura del coche. En el interior se ocultaban bloques de resina de hachís que arrojaron un peso total superior a los 28 kilogramos.

Protección de los menores

El aspecto más dramático de la intervención fue la presencia de tres menores de edad, hijos de los detenidos, que viajaban en el automóvil en el momento del registro. Ante esta situación, la Guardia Civil activó de inmediato los protocolos de protección del menor:

Se realizaron gestiones de urgencia para localizar a su entorno cercano.

Los tres niños han sido entregados y puestos bajo la guarda y custodia de un familiar directo.

A disposición judicial

Tanto la pareja detenida como la droga incautada y el vehículo intervenido han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente. Se les imputa un delito contra la salud pública, agravado en este caso por la logística empleada y la presencia de menores en el transporte de la sustancia.

Esta actuación vuelve a poner de relieve la eficacia de las unidades caninas en la lucha contra el narcotráfico en el puerto ceutí, donde las redes criminales intentan aprovechar el flujo de vehículos familiares para camuflar el envío de droga.