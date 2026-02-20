San Mamés abre el telón de la jornada 24 con un duelo de necesidades opuestas. El Athletic, mermado por las bajas, busca reengancharse a la pelea europea, mientras que el Elche aterriza en Bilbao con la urgencia de alejarse de los puestos de descenso.

Este viernes 20 de febrero, el Athletic Club recibe al Elche CF en un encuentro que promete intensidad. Los de Ernesto Valverde, situados en la novena posición con 31 puntos, necesitan sumar de tres para no descolgarse de la lucha por los puestos que dan acceso a competición continental. Por su parte, el conjunto ilicitano llega en una situación delicada: 16º en la tabla y con solo un punto de ventaja sobre el descenso, tras una racha negativa de dos puntos de los últimos 15 posibles.

Horario: ¿A qué hora empieza el Athletic – Elche?

El partido se disputa hoy, viernes 20 de febrero de 2026:

Hora: 21:00 horas (horario peninsular).

21:00 horas (horario peninsular). Estadio: San Mamés (Bilbao).

El precedente de la primera vuelta terminó en tablas (0-0), aunque el histórico global favorece a los «leones» con 23 victorias frente a las 13 de los franjiverdes.

TV: ¿Dónde ver el Athletic – Elche en abierto y de pago?

El partido cuenta con una amplia cobertura televisiva, incluyendo la opción de verlo de forma gratuita:

En abierto: Se podrá seguir a través de Teledeporte y en la plataforma RTVE Play .

Se podrá seguir a través de y en la plataforma . Televisión de pago: DAZN LaLiga , disponible en Movistar (dial 55) y Orange (dial 113).

, disponible en Movistar (dial 55) y Orange (dial 113). Online: App de DAZN y LaLiga TV Bar para establecimientos.

Las bajas: El rompecabezas de Valverde

Ambos entrenadores llegan al encuentro con ausencias significativas que condicionarán los onces iniciales: