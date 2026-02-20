Guerra abierta entre Lisboa y Madrid tras el partido de ida de los ‘playoffs’. El club portugués responde a las pruebas remitidas por el Real Madrid sobre el «caso Vinicius» denunciando una presunta agresión del uruguayo a Samuel Dahl.

La eliminatoria entre el Benfica y el Real Madrid ha trascendido lo deportivo para convertirse en una batalla legal en los despachos de la UEFA. Tras el convulso encuentro del pasado martes en el Estádio da Luz, donde el Real Madrid se impuso por 0-1, la polémica no ha dejado de crecer a medida que se acerca el partido de vuelta en el Santiago Bernabéu.

El Benfica contraataca con Fede Valverde

El club lisboeta ha presentado oficialmente una denuncia disciplinaria ante la UEFA contra el centrocampista uruguayo Fede Valverde. El motivo es una acción ocurrida en el minuto 83 del partido de ida con el lateral sueco Samuel Dahl.

La acusación: El Benfica sostiene que Valverde cometió una conducta violenta (descrita por algunos medios como un puñetazo o golpe en el rostro) que quedó impune durante el encuentro.

Fallo arbitral: Ni el colegiado francés François Letexier ni el VAR intervinieron en la jugada, por lo que el Benfica busca que el Comité Disciplinario actúe de oficio antes del partido de vuelta del próximo miércoles.

Análisis arbitral: Expertos como Iturralde González han señalado que la acción fue merecedora de tarjeta roja directa, independientemente de la intensidad del impacto.

El origen del conflicto: El «caso Vinicius»

Esta denuncia se interpreta como una respuesta directa al movimiento previo del Real Madrid. El club blanco remitió a la UEFA un informe detallado sobre los incidentes sufridos por Vinicius Jr. en Lisboa:

Protocolo Antirracista: El partido llegó a detenerse durante varios minutos tras una denuncia de Vinicius sobre presuntos insultos racistas por parte del jugador del Benfica, Gianluca Prestianni. Pruebas del Madrid: La entidad madrileña asegura haber recabado imágenes y audios que demuestran comentarios y gestos racistas tanto de Prestianni como de sectores de la grada local.

Mourinho y la teoría de la «notita»

A la tensión entre clubes se suma el incendio provocado por José Mourinho, técnico del Benfica, que fue expulsado durante la segunda parte. El portugués cargó duramente contra el arbitraje de Letexier, insinuando que el colegiado tenía instrucciones de no amonestar a jugadores clave del Madrid (como Tchouaméni o Carreras) para que no se perdieran el partido de vuelta por acumulación de tarjetas.