El Barça y el UCAM Murcia cierran este viernes los cuartos de final de la Copa del Rey 2026 en el Roig Arena de Valencia. Tras el regreso de Xavi Pascual al banquillo azulgrana, los catalanes buscan revancha ante un equipo murciano que ya les ha vencido dos veces esta temporada.

La Copa del Rey de baloncesto llega a su momento culminante de la primera fase con un duelo de máxima rivalidad reciente. El UCAM Murcia, dirigido por Sito Alonso, se ha convertido en la «bestia negra» del Barça este curso, logrando victorias tanto en el Palau Blaugrana como en Murcia. Sin embargo, el «efecto Pascual» ha dotado al Barça de una solidez defensiva que pondrá a prueba el talento anotador de Dylan Ennis y David DeJulius.

Horario: ¿A qué hora empieza el Barça – UCAM Murcia?

El partido se disputa hoy, viernes 20 de febrero de 2026:

Hora: 21:00 horas (horario peninsular español).

21:00 horas (horario peninsular español). Sede: Roig Arena (Valencia).

TV y Online: ¿Dónde ver el partido en directo?

La plataforma DAZN posee los derechos exclusivos de emisión de la Copa del Rey 2026. Podrás seguir el encuentro a través de:

Streaming: App de DAZN (disponible en Smart TV, móviles, tablets y PC).

App de (disponible en Smart TV, móviles, tablets y PC). Canales en plataformas: Movistar+: Dial 87 (DAZN Baloncesto). Orange TV: Dial 126 (DAZN Baloncesto).



Las claves del encuentro