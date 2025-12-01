La Ciudad, la Delegación del Gobierno y la Cámara de Comercio ponen en marcha una campaña de casi 200.000 euros que prevé generar hasta 1,2 millones en ventas antes de Navidad

La Ciudad Autónoma de Ceuta ha presentado este lunes una nueva edición del Buybono Comercial, una iniciativa ya consolidada destinada a incentivar las compras en el comercio local y dinamizar la economía en plena antesala de la campaña navideña. Gestionada por la Cámara de Comercio, la acción comenzará este martes a las 8.00 horas y los bonos podrán utilizarse hasta el 23 de diciembre a las 23.59.

En la rueda de prensa participaron el consejero de Comercio, Nicola Cecchi; el representante de la Delegación del Gobierno, Diego Martínez; y el presidente de la Cámara de Comercio, Karim Bulaix, quienes detallaron las principales novedades de una edición reforzada tanto en presupuesto como en impacto económico previsto.

Aumento de la dotación gracias al Plan Integral

Cecchi anunció que la dotación de este año asciende a casi 200.000 euros, una cifra muy superior a los 120.000 de la edición anterior. El incremento se debe al buen funcionamiento del Buybono Turístico, que, pese a su éxito, no agotó todos los fondos asignados del Plan Integral de Ceuta y Melilla.

Este plan, dotado con 950.000 euros para apoyar los sectores del comercio y el turismo durante 2024 y 2025, ha permitido redistribuir parte del remanente hacia el Buybono Comercial con el objetivo de maximizar su impacto. Además, el consejero confirmó que, gracias a las gestiones realizadas, el periodo de ejecución del plan se ha ampliado hasta junio de 2026, lo que permitirá la continuidad de este tipo de ayudas durante el primer semestre del próximo año.

Cecchi también agradeció la labor de la Cámara de Comercio en la gestión de la campaña, destacando que sin su equipo resultaría «muy complicado, si no imposible», llevar a cabo una iniciativa de este tipo.

Compromiso del Gobierno central

Por su parte, Diego Martínez subrayó la «implicación constante del Gobierno de España con Ceuta y con los ceutíes». Explicó que, ante la proximidad del vencimiento del plazo para ejecutar los fondos, se elaboró un real decreto que permitió ampliar seis meses su uso.

Según Martínez, esta prórroga garantiza el aprovechamiento íntegro de los 950.000 euros asignados y mantiene la inyección de recursos en la economía local. Además, aseguró que se seguirá trabajando para que este tipo de ayudas continúe reflejándose en los Presupuestos Generales del Estado de 2026.

Hasta 1,2 millones de euros en ventas

El presidente de la Cámara de Comercio, Karim Bulaix, aportó las previsiones de impacto económico de la campaña. Recordó que en la edición anterior, con 120.000 euros, se generaron 481.000 euros en ventas directas, a las que habría que sumar entre un 30% y un 40% más derivado de compras adicionales asociadas.

Con la nueva dotación cercana a los 200.000 euros, se estima que el impacto total alcance entre 1,1 y 1,2 millones de euros, lo que supondrá un impulso decisivo para el comercio local en unas fechas clave.

Como novedad, este año será obligatorio registrarse en la aplicación CeutaID para adquirir los bonos. Este sistema, basado en tecnología blockchain, permite verificar la identidad del usuario, confirmar que es mayor de 16 años y reforzar la seguridad del proceso mediante una fotografía junto al DNI, similar a los sistemas de identificación digital utilizados en entidades bancarias y administraciones públicas.

Fomentar las compras en la ciudad

Los Buybonos estarán disponibles desde este martes a las 8.00 horas y podrán utilizarse hasta la noche del 23 de diciembre, coincidiendo con el puente y los días previos a la Navidad, con el objetivo de priorizar las compras en los comercios de Ceuta antes de las fechas de mayor desplazamiento.

Las tres instituciones coincidieron en que esta nueva edición del Buybono supone un importante respaldo al pequeño comercio y un estímulo necesario para la actividad económica local en un periodo crucial del año.