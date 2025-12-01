El presidente francés, Emmanuel Macron, recibió este lunes en el Palacio del Elíseo a su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, en lo que ambos calificaron como un “momento decisivo para la paz en Ucrania y en Europa”. La visita se produce un día antes de la esperada reunión en Moscú entre el enviado especial del expresidente estadounidense Donald Trump y el presidente ruso, Vladímir Putin.

Macron fue contundente al afirmar que “solo Ucrania puede decidir sobre su territorio, porque le pertenece”, subrayando que ninguna negociación internacional puede imponerle cambios fronterizos sin su consentimiento. El mandatario francés reiteró el apoyo de su país a la soberanía y la integridad territorial ucraniana.

Por su parte, Zelenski advirtió que un eventual acuerdo de paz no puede convertirse en una recompensa para Rusia tras su invasión, y afirmó que cualquier solución debe ser justa y duradera. “La cuestión territorial es la más difícil, pero no podemos permitir que Rusia se beneficie de su agresión”, señaló.

El encuentro, segundo en apenas dos semanas entre ambos líderes, se centró también en el papel de Europa en un posible proceso de negociación y en las garantías de seguridad para Ucrania en caso de alcanzarse un alto el fuego. Francia reiteró su disposición a colaborar con otros socios en la construcción de un marco de protección para el país invadido.

Ambos mandatarios expresaron además su escepticismo frente a la voluntad real de Moscú de buscar la paz, recordando que los ataques continúan mientras se habla de diálogo. En este contexto, la reunión en París se interpreta como un mensaje claro a la comunidad internacional: ninguna solución puede decidirse sin Ucrania ni en detrimento de su soberanía.