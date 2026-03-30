Compruebe los números premiados y el ‘sueño’ del último sorteo de la lotería europea de Loterías y Apuestas del Estado

La Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado ha celebrado este lunes, 30 de marzo de 2026, un nuevo sorteo de EuroDreams, la lotería de ámbito europeo que ofrece la posibilidad de obtener importantes premios en forma de pagos mensuales. Los participantes de los nueve países involucrados, entre los que se encuentra España, ya pueden consultar la combinación ganadora y el número del ‘sueño’ para verificar si sus boletos han resultado agraciados en alguna de las seis categorías de premios disponibles.

Combinación ganadora de EuroDreams: lunes 30 de marzo

El resultado del sorteo de EuroDreams de hoy, lunes 30 de marzo de 2026, ha deparado la siguiente combinación de números:

03, 17, 20, 23, 30 y 39

Asimismo, el número premiado con el ‘sueño’ (dream) ha sido el: 3

Funcionamiento y premios del sorteo

El sorteo de EuroDreams, que se celebra puntualmente cada lunes y jueves a las 21:00 horas, destaca por un sistema de juego sencillo y una estructura de premios orientada a la estabilidad económica de los ganadores. Para participar, los jugadores deben seleccionar seis números de una tabla del 1 al 40, además de elegir un número adicional del 1 al 5 en la tabla denominada ‘sueño’.

En esta jornada, los apostantes de España, Portugal, Francia, Irlanda, Reino Unido, Bélgica, Austria, Suiza y Luxemburgo han optado a diversas categorías de premios. La escala de gratificaciones comienza con el reintegro de 2,50 euros, importe equivalente al coste del billete, y asciende progresivamente con cuantías fijadas en 5, 40 y 120 euros, dependiendo de los aciertos obtenidos.

Los premios mayores: sueldos mensuales

El principal atractivo de EuroDreams reside en sus dos categorías superiores. El primer premio, considerado la «joya de la corona», consiste en un pago de 20.000 euros al mes durante 30 años, lo que supone un montante total de 7.200.000 euros. Por su parte, la segunda categoría de premios mayores otorga al ganador un sueldo de 2.000 euros mensuales durante cinco años, acumulando un total de 120.000 euros.

Es importante recordar que la única lista oficial válida y vinculante para el cobro de premios es la facilitada por la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado. Se recomienda a los jugadores verificar sus boletos a través de los canales oficiales para evitar cualquier error u omisión.