El proyecto permitirá integrar los datos de salud en el sistema nacional y reforzar el análisis epidemiológico

La Ciudad Autónoma de Ceuta ha iniciado un procedimiento de contratación para el desarrollo de software y servicios de consultoría informática orientados a reforzar la vigilancia en salud pública, mediante la integración de sus sistemas en el Espacio Nacional de Datos de Salud (ENDS).

La iniciativa cuenta con financiación procedente del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, a través de los fondos europeos NextGeneration UE, y supone un paso decisivo en la modernización de la infraestructura tecnológica sanitaria de la ciudad.

El objetivo principal es mejorar el uso y análisis de los datos médicos, optimizar la detección temprana de riesgos para la salud colectiva y reforzar la capacidad de respuesta ante posibles alertas epidemiológicas. El nuevo sistema permitirá trabajar con información cohesiva, interoperable y plenamente alineada con el Sistema Nacional de Salud (SNS).

Marco competencial y legal

Las competencias sanitarias de Ceuta están reguladas por el Real Decreto 32/1999, que establece el traspaso de funciones desde la Administración del Estado. Entre ellas se incluyen la organización de los servicios de salud pública, la vigilancia epidemiológica y el control sanitario de los factores que inciden en la salud de la población.

La Ciudad es responsable, entre otros ámbitos, del control del agua de consumo, el medio ambiente, los residuos, la contaminación atmosférica y la vigilancia tanto de enfermedades transmisibles como no transmisibles, así como de las actuaciones de promoción y protección de la salud.

La normativa vigente también obliga a la comunicación sistemática y normalizada de los datos epidemiológicos al Estado, garantizando la coherencia del sistema sanitario y facilitando la detección precoz de situaciones de riesgo.

Red Ceutí de Vigilancia Epidemiológica

Ceuta cuenta desde 2003 con la Red Ceutí de Vigilancia Epidemiológica, que constituye el eje del seguimiento continuo de los problemas de salud en la ciudad y se integra en las estructuras nacional y europea de vigilancia sanitaria.

Con el tiempo, esta red se ha visto reforzada con la incorporación del Sistema de Información Microbiológica (SIMCE) y la Red Centinela de Gripe, herramientas fundamentales para el análisis microbiológico y el seguimiento de las enfermedades respiratorias.

El nuevo proyecto permitirá actualizar y fortalecer este modelo, incorporando datos sanitarios desagregados por zonas censales y mejorando la calidad y precisión de la información utilizada en la toma de decisiones.

Interoperabilidad y estrategia digital

El proyecto se enmarca en la Estrategia de Salud Digital del SNS, que apuesta por la interoperabilidad entre los sistemas de información sanitaria. En este sentido, la iniciativa ceutí se ajustará al Esquema Nacional de Interoperabilidad (ENI).

La utilización de estándares abiertos, arquitecturas modulares y soluciones multiplataforma facilitará la comunicación eficaz de los sistemas de Ceuta con otras administraciones, tanto a nivel nacional como europeo. Además, la implantación de una arquitectura orientada a servicios (SOA) permitirá evolucionar hacia un auténtico ecosistema de información sanitaria.

Seguridad jurídica y protección de datos

El contrato se desarrollará bajo un amplio marco normativo que incluye la Ley de Contratos del Sector Público, la Ley General de Sanidad, la Ley General de Salud Pública y el Reglamento Europeo del Espacio de Datos de Salud.

Estas normas garantizan la seguridad, confidencialidad y protección de los datos personales, especialmente sensibles en el ámbito sanitario. Asimismo, la Ciudad adquirirá los derechos completos de propiedad intelectual del software desarrollado, lo que permitirá su reutilización por otras administraciones y fomentará el uso de soluciones de código abierto.

Alcance del contrato y apoyo técnico

El contrato contempla el desarrollo y actualización de aplicaciones informáticas para la gestión y análisis de datos sanitarios a nivel censal, la incorporación de herramientas geoespaciales y la normalización de la información para su integración en el ENDS.

También incluye servicios de consultoría, formación especializada y soporte técnico al personal de Salud Pública, con el objetivo de reducir la dependencia de procesos manuales y mejorar la calidad de los análisis sanitarios.

El servicio abarcará tareas de análisis, diseño, desarrollo, integración y mantenimiento evolutivo de las aplicaciones, así como la implantación de procesos ETL para el tratamiento de los datos. Se incorporarán módulos de visualización geográfica, formación presencial y online, y un sistema de gestión de incidencias.

Además, está prevista la incorporación de dos profesionales a jornada completa, especializados en informática y/o salud pública, que prestarán apoyo directo en las dependencias de la Ciudad Autónoma de Ceuta.