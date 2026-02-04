La borrasca Leonardo ha dejado una noche marcada por numerosos sobresaltos en Ceuta, con desprendimientos, árboles caídos, contenedores desplazados e inundaciones en distintos puntos de la ciudad. Según informa Ceuta Actualidad, el temporal comenzó a hacerse notar desde la madrugada del miércoles, con rachas de viento que llegaron a rozar los 70 kilómetros por hora.

El servicio de emergencias 112 registró un goteo constante de avisos que obligó a actuar de manera coordinada a bomberos, Policía Local y otros servicios municipales. La ciudad amaneció con evidentes signos del fuerte viento en casi todos los barrios.

Uno de los incidentes más destacados tuvo lugar en la zona de la playa de Benítez, donde se produjo un desprendimiento de terreno que invadió parcialmente la carretera, aunque sin causar daños personales. Además, en avenidas como España, Reyes Católicos, Capitán Claudio Vázquez, Ejército Español y Madrid, varios contenedores fueron arrastrados hasta quedar en mitad de la calzada.

Los efectos del temporal también se dejaron sentir en el arbolado urbano. Árboles caídos fueron localizados en García Aldave, la avenida Regimiento Montesa, la carretera del Jaral y el perímetro fronterizo. A ello se sumaron inundaciones, como la registrada en el túnel del parking de la Gran Vía, y obstáculos en la vía pública, como una piedra de gran tamaño en la carretera de Benzú o la caída de una señal y parte de un muro en la carretera del embalse.

Otros incidentes menores, como desprendimientos de elementos de fachadas, completaron el balance de la noche. En El Mixto, un canalón de varios metros cayó sobre la calzada de la calle Puerto Rico, obligando a intervenir a los bomberos, que retiraron el obstáculo en menos de media hora para restablecer la circulación.

Pese al elevado número de avisos, la rápida actuación de los servicios de emergencia evitó consecuencias mayores. Tal y como recoge Ceuta Actualidad, la sensación general es que la borrasca Leonardo podría no haber mostrado aún toda su intensidad, por lo que las próximas horas serán clave para evaluar el alcance definitivo de este episodio meteorológico que mantiene a Ceuta en alerta.