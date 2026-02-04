La Ciudad Autónoma de Ceuta se dispone a acometer una reorganización en puestos clave de varias sociedades municipales, con cambios previstos en las gerencias de Servilimpce, Obimace y Obimasa. Según informa El Faro de Ceuta, estas modificaciones serán elevadas a los respectivos consejos de administración que se celebrarán a lo largo de esta semana.

Tal y como adelantó el portavoz del Gobierno local, Alejandro Ramírez, tras el último Consejo de Gobierno, el Ejecutivo viene trabajando desde hace meses en una reordenación estructural de los servicios básicos de la Ciudad, una estrategia que ahora empieza a concretarse con nombres propios sobre la mesa.

En el caso de Servilimpce, la empresa municipal de limpieza, el nombre que suena con fuerza para asumir la gerencia es el de Alejandro Benavides Blázquez, actual responsable del servicio. De confirmarse este movimiento, supondría el relevo de Luis de la Barrera, quien ya no cuenta con el respaldo del Gobierno local. La apuesta por Benavides responde, según las fuentes consultadas por El Faro de Ceuta, a la intención de recuperar estabilidad en una empresa marcada por conflictos internos y tensiones sindicales.

El segundo cambio afectaría a Obimace, donde el Gobierno plantea nombrar gerente a Alexis García Ríos, actual asesor de la Consejería. Esta sociedad municipal gestiona actuaciones de gran impacto en barriadas y planes de inversión directa en el día a día de los ciudadanos, por lo que se busca un perfil centrado plenamente en la gestión y coordinación de un volumen creciente de proyectos.

Por último, la reestructuración alcanzaría a Obimasa. En este caso, Fernando Ramos Oliva, actual gerente de Obimace, pasaría a dirigir esta sociedad, mientras que Alberto Solano dejaría el cargo. Esta propuesta también deberá ser ratificada en el correspondiente consejo de administración.

Desde el Ejecutivo se insiste en que estos cambios forman parte de una estrategia más amplia orientada a mejorar la coordinación, los procedimientos internos y el rendimiento de los servicios básicos. Alejandro Ramírez subrayó que el objetivo es “optimizar y mejorar” el funcionamiento de estas áreas, poniendo el foco tanto en la organización como en el capital humano.

Según indicó el portavoz, las modificaciones previstas no se demorarán más allá del mes de febrero y podrían aprobarse en los próximos días. Una “reconexión profunda” de la estructura de las sociedades municipales que, como adelantó El Faro de Ceuta, busca reactivar el funcionamiento de áreas clave para la Ciudad.