La Ciudad Autónoma de Ceuta mantiene activo su servicio de farmacias de guardia para asegurar que los ciudadanos puedan acceder a medicamentos y atención farmacéutica fuera del horario habitual de apertura.

Durante la jornada de hoy, las farmacias de guardia establecidas son las siguientes:

Centro

Farmacia Hispania

Presta servicio de guardia en la zona centro de la ciudad, facilitando la atención farmacéutica a los vecinos de esta área. Su ubicación puede consultarse a través de Google Maps.

Campo Exterior

Farmacia Lobato

Encargada de la guardia en la zona de Campo Exterior, ofreciendo cobertura a los residentes y usuarios de esta parte de la ciudad. Disponible también en Google Maps para su localización.

Turno de noche

Farmacia Puya C.B.

Asume el turno nocturno de guardia, garantizando la dispensación de medicamentos y la atención farmacéutica durante la noche. Su localización puede consultarse en Google Maps.

Este sistema de turnos permite que Ceuta disponga de cobertura farmacéutica durante las 24 horas del día, asegurando la atención ante cualquier necesidad urgente. Se recomienda a los ciudadanos comprobar los horarios específicos y acudir con la correspondiente receta médica cuando sea necesaria.