La medida busca aliviar el tráfico interior de la barriada y facilitar el acceso a los servicios de emergencia mientras la rehabilitación integral encara su fase decisiva.

Un nuevo avance en las obras de modernización de Hadú marca la jornada de este lunes. Tras superar los retrasos causados por los recientes temporales, la dirección de obra ha confirmado la apertura del paso transversal que conecta las calles Romero de Córdoba y Miguel Lara. Según detalla el diario El Pueblo de Ceuta, este movimiento es clave para mantener la movilidad vecinal en un sector donde las restricciones de paso han sido constantes debido a la envergadura de los trabajos.

Una solución para las «calles ciegas»

La apertura de este tramo, situada específicamente en la esquina del mercado, no es una cuestión menor. Su función principal es dar una vía de escape y entrada a los residentes de calles laterales como Hermanos Lahulet y Marcelo Roldán, quienes hasta ahora encontraban serias dificultades para circular.

Juan Manuel Sánchez Valderrama, gerente de Acemsa y director de la obra, explicó a El Pueblo de Ceuta que esta maniobra es necesaria antes de proceder al cierre de la calle Santos Vilela: «Como vamos a cortar esa calle, les vamos a dar acceso por la esquina del mercado para que tengan salida las viviendas de la parte de atrás».

Próximo objetivo: Apertura tras Semana Santa

Mientras este enlace se habilita, el grueso de la rehabilitación se concentra en el tramo principal, que abarca desde la Farmacia Puya hasta el Mercado. El estado actual de los trabajos es el siguiente:

Firme preparado: Ya se han completado las labores de impermeabilización y la colocación de gravilla.

Ya se han completado las labores de impermeabilización y la colocación de gravilla. Pavimentación inminente: Una vez finalicen las aceras, se aplicará una capa de asfalto intermedia.

Una vez finalicen las aceras, se aplicará una capa de asfalto intermedia. Fecha clave: La previsión oficial sitúa la reapertura de este primer tramo al tráfico rodado para el mes de abril, justo después de Semana Santa.

El corazón hídrico de la ciudad

Más allá de la mejora estética y vial, esta obra es crítica para la infraestructura de Ceuta. Los operarios de Acemsa trabajan en una zona que suministra agua al 60% de la población, lo que convierte cada movimiento en una tarea de precisión técnica para no interrumpir el servicio básico mientras se renueva el entorno urbano.

Con la culminación de esta fase, Hadú recuperará su conexión directa con la Avenida de Regulares y la zona del Morro, normalizando la circulación en uno de los núcleos comerciales y residenciales con mayor densidad de la ciudad.