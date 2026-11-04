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La vicepresidenta de la Ciudad y consejera de Hacienda, Transición Económica y Transformación Digital, Kissy Chandiramani, ha explicado las claves de los Presupuestos de la Ciudad Autónoma para el año 2027.

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Estos Presupuestos son una respuesta a los retos que enfrenta actualmente Ceuta y están orientados hacia el avance y la mejora de la ciudad en el futuro.

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Chandiramani destacó la importancia de estas cuentas en un momento especialmente complicado para la población ceutí.