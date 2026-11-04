La Comisión Europea ha expresado públicamente su profunda inquietud ante la concatenación de tragedias ferroviarias registradas en España en menos de un año. Durante una comparecencia en la capital comunitaria, el comisario europeo de Transportes Sostenibles y Turismo, Apostolos Tzitzikostas, ha calificado de «muy preocupante» que un Estado miembro acumule dos siniestros de alta velocidad en un lapso de nueve meses con un balance trágico de 115 fallecidos. Las manifestaciones del dirigente griego suponen el primer toque de atención explícito de las instituciones comunitarias hacia la gestión de la red española tras los comunicados iniciales de condolencia.

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El responsable del área de transportes del Ejecutivo comunitario ha enfatizado que estos trágicos sucesos colisionan frontalmente con los objetivos de la Unión Europea para consolidar el ferrocarril como una alternativa rápida, moderna y totalmente segura. Ningún otro país miembro de la UE presenta cifras de siniestralidad tan elevadas en sus líneas de alta capacidad en el periodo reciente, lo que ha encendido los alarmas en las dependencias técnicas de Bruselas.

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La implantación urgente del ERTMS como garantía de seguridad

Para corregir las vulnerabilidades del sistema, Tzitzikostas ha urgido a las autoridades españolas a acelerar el despliegue del Sistema Europeo de Gestión del Tráfico Ferroviario (ERTMS) en todos los trazados principales de la red. La sustitución del obsoleto sistema LZB por el ERTMS 2 constituye el eje central de las demandas europeas para el corredor Madrid-Sevilla, escenario donde se produjeron tanto la colisión de Adamuz como el accidente de Urda.

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El marco regulatorio fijado por la Unión Europea establece que la tecnología ERTMS debe encontrarse plenamente operativa en los grandes corredores transfronterizos para el año 2030, fijando el horizonte de 2050 para la cobertura integral del entramado ferroviario europeo. La Comisión insiste en que la digitalización unificada del control de tráfico es la única vía para garantizar los máximos estándares de protección en las líneas comerciales.

Asistencia técnica de la Agencia Ferroviaria de la UE

En el plano operativo, el comisario de Transportes ha confirmado que el Gobierno de España ha solicitado oficialmente asistencia técnica a la Agencia Ferroviaria de la Unión Europea (ERA) para auditar los protocolos de seguridad. Tzitzikostas confirmó haber mantenido contactos directos con el exministro Óscar Puente antes de su dimisión para articular la intervención de los inspectores comunitarios, quienes colaborarán con la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) en la determinación de las causas.

Sin embargo, desde la Comisión Europea se ha pedido prudencia a la espera de los dictámenes periciales definitivos, recordando que la responsabilidad de la seguridad recae en una cadena compartida entre los Estados miembros, las autoridades nacionales y las empresas operadoras. La Comisión aprovechará este escenario para promover un reforzamiento del mandato legal de la ERA, dotándola de mayor capacidad inspectora e inquisitiva sobre las redes estatales.