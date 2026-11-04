El FC Barcelona ha confirmado la baja de Rodrigo Hernández para el trascendental choque del próximo domingo frente al Atlético de Madrid en el Cívitas Metropolitano, donde se disputará el liderato de la clasificación liguera. Las pruebas médicas realizadas al centrocampista internacional tras retirarse con molestias en el descanso del partido de Liga de Campeones ante el Aston Villa han detectado una lesión muscular en el bíceps femoral de su pierna derecha. La entidad azulgrana ha especificado mediante un comunicado oficial que la evolución del futbolista determinará su disponibilidad para los siguientes compromisos.

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La ausencia del medio centro supone un importante contratiempo para el esquema de Hansi Flick ante la estrecha distancia de dos puntos que separa al conjunto catalán de los rojiblancos en la tabla. De forma paralela a su baja en el torneo doméstico, la dolencia descarta la presencia de Rodri en la convocatoria de la selección española para las dos últimas jornadas de la fase de grupos de la UEFA Nations League frente a la República Checa e Inglaterra, encuentros en los que el combinado nacional certificará su posición final de cara a los cuartos de final.

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Opciones en la medular azulgrana ante el desgaste de minutos

La dolencia del pivote llega tras un arranque de temporada de alta exigencia física en el que se había consolidado como una de las piezas estructurales de la plantilla. Rodri acumulaba hasta el momento 945 minutos de juego en la temporada, situándose como el quinto futbolista más utilizado por el técnico germano, únicamente por detrás de titulares fijos como Lamine Yamal, el guardameta Joan García, Pau Cubarsí y Pedri en el reparto de cargas del centro del campo.

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Para suplir su vacante en el Metropolitano, el cuerpo técnico barcelonista baraja diversas alternativas de garantías en el banquillo. El recambio más natural perfila la titularidad del joven Marc Bernal, quien ya asumió el puesto durante el segundo tiempo de la victoria ante el Aston Villa mostrando solvencia táctica. Asimismo, el preparador alemán contempla las opciones del neerlandés Frenkie de Jong para priorizar el control de la posesión, o la entrada de Gavi en el once si busca aportar mayor intensidad en la presión sobre la salida rival.

Reorganización del centro del campo para la visita a Madrid

La lesión de Rodri obliga a ajustar las coberturas defensivas en una zona del campo donde el equipo ha sufrido diversas incidencias a lo largo de la campaña. Flick ultimará en los entrenamientos previos la pareja de interiores que acompañará al pivote elegido, buscando mantener el equilibrio en la circulación de balón frente al despliegue físico del conjunto de Diego Simeone.

La plantilla azulgrana afrontará el desplazamiento a la capital con la intención de defender el liderato en solitario antes del parón por las fechas internacionales. Los servicios médicos del club mantendrán al jugador bajo tratamiento de fisioterapia para intentar recuperar al mediocampista de cara al denso calendario de competición que aguarda a la entidad al regreso de las selecciones.