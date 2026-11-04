La serie original de Atresmedia FoQ. La nueva generación ha confirmado la fecha oficial de lanzamiento de su segunda temporada durante la presentación celebrada en el South International Series Festival de Cádiz. La plataforma atresplayer estrenará los ocho nuevos episodios que componen la entrega el próximo 6 de diciembre, acompañando el anuncio con la publicación del tráiler oficial. La producción da continuidad al drama juvenil tras consolidarse en su primera etapa como el debut de ficción propia con mejores métricas de audiencia del servicio de streaming en los últimos dos años.

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El nuevo ciclo narrativo del instituto Zurbarán abordará las tensiones e inseguridades surgidas tras la separación del grupo de alumnos por la elección de las distintas modalidades de bachillerato. Las tramas profundizarán en el desarrollo de la identidad sexual, las relaciones afectivo-sexuales y los vínculos de amistad a través de hitos del calendario escolar como las celebraciones de Halloween, el baile de fin de curso y unas jornadas de convivencia exterior que reestructurarán las dinámicas entre los protagonistas.

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Fichajes en el reparto y el regreso de Angy Fernández como Paula

La segunda temporada incorpora importantes novedades al elenco actoral, destacando la suma del joven intérprete Víctor Pérez en el papel de Zac y la llegada de Carles Francino para encarnar a Jacobo, el nuevo director de la institución educativa. Uno de los mayores alicientes para el público nostálgico del formato original será el regreso de Angy Fernández, quien recupera de forma capitular a Paula, uno de los personajes más emblemáticos de la histórica saga Física o Química.

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El reparto juvenil mantiene su núcleo principal con la continuidad de Rocío Velayos, María Bernardeau, Biel Antón, Kiko Bena y Miguel Fernández, mientras que la plantilla docente seguirá respaldada por el trabajo actoral de Itziar Miranda, Silma López y Alex Sie.

Rodaje entre Canarias y Madrid con proyección internacional

La serie está producida por Buendía Estudios Canarias en colaboración con Boomerang TV y cuenta con la participación directa de Atresmedia Televisión. Los nuevos episodios se han rodado a caballo entre distintas localizaciones de la Comunidad de Madrid y el archipiélago canario para dotar de mayor amplitud espacial a las secuencias de exteriores.

Además del lanzamiento programado para el mercado nacional el 6 de diciembre, la nueva temporada de FoQ. La nueva generación estará disponible desde el mismo día de su emisión para los suscriptores de atresplayer Internacional en todos los territorios donde opera el servicio.