El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta ha presentado su proyecto de Presupuestos Generales para el próximo ejercicio, unas cuentas calificadas desde el Ejecutivo como de «guerra» debido al impacto excepcional de la crisis migratoria y el contexto político. El presupuesto consolidado alcanzará los 448,48 millones de euros, lo que supone un incremento del 5,38% en comparación con los 425 millones del ejercicio anterior.

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Claves de las cuentas autonómicas

Cuentas de carácter excepcional: El diseño económico está condicionado de forma directa por la presión asistencial y los costes extraordinarios derivados de la crisis vivida en los servicios públicos municipales, obligando a priorizar el gasto corriente y de emergencia.

El diseño económico está condicionado de forma directa por la presión asistencial y los costes extraordinarios derivados de la crisis vivida en los servicios públicos municipales, obligando a priorizar el gasto corriente y de emergencia. Fondo estratégico específico: El Gobierno local destinará 4,3 millones de euros a un fondo estratégico concebido de manera específica para sufragar los gastos extraordinarios generados por la crisis y financiar proyectos tecnológicos de «alerta» y vigilancia en la frontera.

El Gobierno local destinará a un fondo estratégico concebido de manera específica para sufragar los gastos extraordinarios generados por la crisis y financiar proyectos tecnológicos de «alerta» y vigilancia en la frontera. Control de la deuda y préstamos: En el capítulo de inversiones, los 24 millones de euros previstos en operaciones de préstamo se equilibran exactamente con otros 24 millones destinados a la amortización de gastos, permitiendo mantener el nivel de endeudamiento en el 53,87%.

Aumento del gasto consolidado

Las cuentas agrupan el presupuesto de la propia Ciudad, sus organismos autónomos, sociedades municipales y la Fundación, reflejando el esfuerzo financiero que debe acometer la administración local para sostener los servicios esenciales frente a los desajustes coyunturales de la frontera.

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