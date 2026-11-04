Carlos Alcaraz afronta este miércoles su debut en la segunda ronda del Masters 1000 de París tras prolongar su excelente estado de forma en el circuito internacional. El tenista murciano llega a la cita sobre la pista dura parisina después de conquistar con autoridad el título en el ATP 500 de Viena, donde firmó una incontestable victoria en la final frente al australiano Alex de Miñaur por un doble 6-1 y 6-4. Este triunfo consolida el regreso triunfal del español a la competición tras superar los problemas físicos en la muñeca derecha que marcaron el tramo central de la temporada.

Lee tambien: Borussia Dortmund – Betis: horario y dónde ver hoy por TV en directo el partido de Champions

El rival de Alcaraz en el torneo francés será el estadounidense Alex Michelsen, actual número 35 del ranking ATP. Ambos jugadores ya se vieron las caras recientemente en los cuartos de final del torneo de Tokio, un precedente que se saldó con triunfo para el murciano. En esta ocasión, el encuentro adquiere un aliciente especial para el español, que busca resarcirse de su precipitada eliminación en la primera ronda de la pasada edición de 2025 ante Cameron Norrie, al tiempo que afina su puesta a punto de cara a las definitivas ATP Finals de Turín y la Final 8 de la Copa Davis.

Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30 Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis. Suscribirme Acepto recibir el boletín y la política de privacidad. Puedes darte de baja en cualquier momento.

Horario del encuentro en la pista central de París

El partido correspondiente a la segunda ronda del Masters 1000 de París entre Carlos Alcaraz y Alex Michelsen se disputa hoy, miércoles 4 de noviembre de 2026, a partir de las 19:00 horas (horario peninsular español). El duelo se celebrará sobre la superficie indoor de la pista central del Plenitude Arena.

Lee tambien: AEK Atenas – Real Madrid: horario y dónde ver hoy por TV en directo el partido de Champions

Dónde ver el partido por televisión

Los aficionados al tenis que deseen seguir el encuentro en directo podrán hacerlo a través de las opciones de retransmisión oficial habilitadas para territorio nacional: