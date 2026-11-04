Las autoridades sanitarias y de ciberseguridad de Francia han logrado neutralizar un grave ataque informático contra varios centros de almacenamiento del Establecimiento Francés de Sangre (EFS). La incursión maliciosa pretendía alterar de forma remota los umbrales térmicos de los sistemas de refrigeración y congelación hasta niveles extremadamente altos para provocar la descomposición de las muestras. La pronta activación de los protocolos de alarma permitió al personal técnico intervenir a tiempo y asegurar los depósitos, evitando pérdidas en las reservas de plasma destinadas a transfusiones y a la elaboración de medicamentos.

Lee tambien: Ciberataques afectan a supermercados en Francia, Bélgica y Países Bajos

El incidente ha afectado a los equipos de refrigeración suministrados por un proveedor externo en tres instalaciones estratégicas del EFS. Según ha confirmado la institución en un comunicado oficial, las labores de donación, procesamiento y suministro de hemoderivados hacia los hospitales y centros hospitalarios del país se mantienen operativas con absoluta normalidad, sin que se hayan registrado consecuencias para la salud pública ni desabastecimiento en la red asistencial.

Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30 Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis. Suscribirme Acepto recibir el boletín y la política de privacidad. Puedes darte de baja en cualquier momento.

Ola de sabotajes informáticos contra la cadena de frío en Europa

El ataque contra los bancos de sangre franceses no constituye un hecho aislado, sino que se enmarca en una preocupante oleada de ciberataques coordinados contra infraestructuras de refrigeración en el continente europeo. Durante la misma semana, varias cadenas de supermercados e industrias alimentarias en distintos países de la Unión Europea notificaron manipulaciones remotas en sus congeladores industriales, provocando el calentamiento no deseado de los equipos y la pérdida de toneladas de alimentos perecederos con daños económicos millonarios.

Lee tambien: Empeora el estado de salud del rey Harald de Noruega tras sufrir una infección bacteriana en la sangre

Los investigadores analizan la coincidencia en las técnicas de intrusión utilizadas, las cuales parecen dirigidas a vulnerar los software de gestión centralizada de temperatura de proveedores comunes. La sofisticación del procedimiento ha encendido las alarmas en el sector logístico y sanitario, ante el riesgo de que se utilicen estos métodos para desestabilizar servicios esenciales.

Investigación oficial del Ministerio de Sanidad y la agencia de ciberseguridad

La Agencia Nacional de Seguridad de los Sistemas de Información de Francia (ANSSI) ha asumido la investigación del caso en coordinación con el Ministerio de Sanidad gala para determinar el origen de la intrusión y la identidad de los atacantes. Las pesquisas se centran en auditar los accesos remotos del proveedor de climatización afectado y en verificar la integridad de los registros de los sensores de control térmico.

De forma paralela, las autoridades francesas han instado a las instituciones sanitarias y a las empresas del sector logístico a elevar los niveles de blindaje en sus redes de control de infraestructura. El objetivo es reforzar el aislamiento de las redes industriales frente a conexiones externas para impedir nuevas tentativas de sabotaje contra la cadena de frío biomédica.