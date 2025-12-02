En un acto solemne celebrado este martes, Ceuta inauguró oficialmente su nueva Terminal de Pasajeros en el puerto, un proyecto que representa una «inyección de moral, ilusión y esperanza» para la ciudad. La ceremonia contó con la presencia destacada de los presidentes de Puertos del Estado, la Ciudad Autónoma y la Autoridad Portuaria de Ceuta, Gustavo Santana, Juan Vivas y Juan Manuel Doncel, además de la delegada del Gobierno, Cristina Pérez, autoridades locales y reconocidos artistas como Ginés Serrán Pagán y Antonio San Martín.

La nueva infraestructura portuaria responde a una voluntad clara de combatir el discurso negativo sobre Ceuta, que la presenta como una ciudad abandonada o resignada. En palabras de los representantes, este nuevo «recibidor» confirma que Ceuta camina hacia un futuro lleno de esplendor, estabilidad y bienestar, consolidando su posición como punto estratégico y acceso vital para sus ciudadanos.

La ceremonia de inauguración incluyó el tradicional corte de cinta y un recorrido por las instalaciones, que entrarán en funcionamiento la próxima semana. Acompañaron a los principales responsables políticos y administrativos numerosos miembros del Ejecutivo local, el segundo jefe de la Comegeceu y el presidente de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, quienes mostraron su respaldo unánime al proyecto.

Juan Manuel Doncel, presidente de la Autoridad Portuaria de Ceuta, expresó agradecimiento a todas las instituciones, empresas y trabajadores que hicieron posible este ambicioso proyecto que ha supuesto una inversión superior a 20 millones de euros. Subrayó que las crisis recientes no solo han planteado dificultades, sino también oportunidades para reinventar y adaptar la ciudad a las nuevas demandas, dejando atrás las posturas derrotistas.

Doncel calificó la Terminal como un «hito arquitectónico» y un símbolo de identidad para todos los ceutíes, señalando que la instalación será una tarjeta de presentación para quienes visitan la ciudad. Asimismo, enfatizó el valor del consenso y la lealtad institucional como claves para avanzar juntos hacia un futuro próspero.

Por su parte, Gustavo Santana, presidente de Puertos del Estado, destacó la importancia de infraestructuras como esta para los territorios extrapeninsulares. Remarcó que la Terminal de Pasajeros está alineada con la estrategia nacional de la Administración General del Estado y el fuerte compromiso institucional con el desarrollo y la conectividad de Ceuta.

«Esta infraestructura moderna, eficiente y sostenible marca el comienzo de un futuro más accesible y mejor para los ceutíes», afirmó Santana, resaltando que la mejora de la movilidad es fundamental para fomentar el progreso y la integración.

El presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Vivas, calificó la inauguración de la Terminal como un «hito memorable», subrayando la conexión fundamental que representa con la península. Definió la nueva instalación como el verdadero «recibidor de Ceuta», capaz de ofrecer una primera impresión positiva y reforzar el vínculo entre la ciudad y el resto de España.

En su intervención, Vivas resaltó el entorno histórico donde se encuentra el edificio principal, situado en la que ya es la mayor plaza de Ceuta, llamada Hércules. Recordó que esta tierra milenaria, unida por el Estrecho, se caracteriza por la tenacidad y la audacia, y que la nueva Terminal refleja el compromiso de todos para hacer realidad este ambicioso proyecto.

Finalmente, el presidente local destacó el apoyo de Puertos del Estado, de la Bahía de Algeciras, de los artistas y de todas las partes implicadas. Subrayó que Ceuta está en un momento de ebullición con múltiples proyectos en marcha, como la interconexión eléctrica submarina, la incubadora tecnológica, el Centro de Proceso de Datos y un nuevo puerto deportivo, lo que demuestra un futuro cargado de oportunidades y progreso.