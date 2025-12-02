El rey emérito, en un mensaje institucional inédito dirigido especialmente a los jóvenes, pide a la ciudadanía que respalde a su hijo en el «duro trabajo de unir a todos los españoles».

Don Juan Carlos I ha difundido un vídeo este lunes 1 de diciembre de 2025 en el que se dirige a los españoles para alabar el papel de la Corona en la Transición y solicitar apoyo para su hijo, el rey Felipe VI.

El vídeo, que dura algo más de un minuto y medio y fue enviado a sus allegados, está dirigido sobre todo a los jóvenes que «no conocen la historia de España«. En su mensaje, el monarca emérito ha puesto en valor el papel institucional de la Monarquía durante ese periodo.

«La Monarquía ha jugado un papel esencial en toda esta Transición, una posición institucional y de relaciones en las que hemos conseguido conectar a España con el resto del mundo», afirma el exjefe del Estado.

Petición de apoyo para el rey Felipe VI

La parte central del mensaje se centra en el apoyo a su sucesor. Don Juan Carlos pide a la ciudadanía, en especial a la juventud, que respalde al actual Jefe del Estado:

«Os pido el mismo apoyo para mi hijo, el rey Felipe [VI], en este duro trabajo que es unir a todos los españoles y que España siga siendo y jugando un papel tan relevante en el mundo.»

El vídeo, que se ha grabado al margen del Palacio de la Zarzuela, se produce apenas unos días después de que la Corona celebrara los 50 años de la democracia en el país sin la presencia del emérito y a menos de 48 horas de que salga a la venta su libro de memorias en España.

La iniciativa ha sido calificada de «inoportuna» e «innecesaria» por fuentes cercanas a la Zarzuela, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha hecho eco de estas reacciones.