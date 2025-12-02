La jueza que instruye la causa sobre la gestión de la DANA que afectó gravemente a la provincia de Valencia ha acordado incluir una nueva víctima en el recuento oficial de fallecidos, elevando la cifra total a 230. Se trata de Agustín, un hombre de 74 años que permaneció mojado durante toda la noche del 29 al 30 de octubre de 2024 en su vivienda de planta baja situada en el municipio de Catarroja.

Según el auto judicial, la prolongada exposición al agua fría, junto a la limitación de su capacidad de movimiento y el estrés físico sufrido durante el episodio, agravaron las patologías previas que padecía la víctima. Estas circunstancias derivaron en un tromboembolismo pulmonar que, de acuerdo con el informe forense, provocó finalmente su fallecimiento el 3 de noviembre de 2024 en el Hospital La Fe de Valencia.

Este caso se suma al reconocimiento previo, el pasado mes de septiembre, de la víctima número 229, un bebé que no llegó a nacer debido a la muerte de su madre, embarazada de ocho meses, a causa de la barrancada en el término municipal de Riba-roja de Túria. Dicho fallecimiento ya ha sido inscrito en el Registro Civil.

La magistrada recuerda en su resolución, fechada y notificada este martes a las partes implicadas en el procedimiento, que existen todavía otras nueve posibles víctimas en proceso de análisis, después de que sus familiares hayan solicitado que sean reconocidas oficialmente como damnificadas por la DANA.

Mientras tanto, la Unidad Militar de Emergencias (UME) continúa desarrollando labores de asistencia y recuperación en las zonas más afectadas por el temporal. Según indicó este viernes, los municipios de Paiporta, Chiva, Catarroja y Massanassa siguen siendo los puntos más críticos, requiriendo un mayor número de intervenciones por parte de las fuerzas armadas, que ya trabajan en cerca de 600 misiones repartidas en 72 localidades.

Vecinos de algunas de estas poblaciones, como Paiporta, siguen enfrentándose a situaciones complicadas, con calles aún sin alumbrado y graves daños en infraestructuras y viviendas, varios días después de que el temporal arrasara la zona.