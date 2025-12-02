Las selecciones de España y Alemania se enfrentan este martes, 2 de diciembre, en el partido definitivo de la final de la UEFA Women’s Nations League 2025-26. El duelo se disputará en el Riyadh Air Metropolitano y decidirá el campeón tras el empate sin goles (0-0) registrado en el encuentro de ida.

El choque comenzará a las 18:30 horas y podrá seguirse en directo a través de La 1 de TVE y también online en la plataforma RTVE Play.

Todo por decidir tras el 0-0 de la ida

El primer enfrentamiento entre ambas selecciones dejó un resultado de 0-0, en un partido muy equilibrado en el que el conjunto alemán generó algo más de peligro, pero se encontró con una España sólida en defensa. El empate ha dejado la final completamente abierta y convierte este segundo encuentro en un auténtico todo o nada para ambos equipos.

Este nuevo enfrentamiento evoca un recuerdo reciente en la memoria de la afición española: las semifinales de la pasada Eurocopa, cuando España se impuso a Alemania por 0-1 en la prórroga gracias a un gol decisivo de Aitana Bonmatí, que además sirvió como trampolín hacia la primera final continental de la historia de la selección.

España, con bajas importantes pero en gran forma

El equipo dirigido por Sonia Bermúdez llega con buenas sensaciones tras su contundente victoria frente a Suecia en las semifinales, a la que superó con un global de 5-0 (4-0 en la ida y 0-1 en la vuelta). Además, la selección española encadena tres partidos consecutivos sin encajar gol, una muestra de su solidez defensiva y madurez competitiva.

Sin embargo, España afronta este decisivo encuentro con bajas muy sensibles por lesión: Patri Guijarro, Salma Paralluelo y la propia Aitana Bonmatí no estarán disponibles. Como nota positiva, Jenni Hermoso vuelve a la convocatoria tras no participar en el partido de ida, lo que supone un importante refuerzo para el ataque español.

Alemania busca asaltar el Metropolitano

Por su parte, Alemania llega a Madrid después de superar a Francia, subcampeona de la edición anterior, en las semifinales. El conjunto germano, siempre competitivo en las grandes citas, tratará de imponer su juego y llevarse el título en territorio español.

A pesar de la igualdad, el factor campo y el apoyo de la afición podrían inclinar la balanza a favor de la selección española, que aspira a revalidar el título y sumar un nuevo éxito internacional ante su público.