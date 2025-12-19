El Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta (BOCCE) ha publicado este viernes la constitución oficial de tres bolsas de empleo temporal destinadas a los puestos de ordenanza, conductor y mecánico. Los decretos fueron aprobados por la Consejería de Presidencia y Gobernación, liderada por Alberto Gaitán, y permitirán el nombramiento de funcionarios interinos y personal laboral en estas categorías clave para los servicios de la Ciudad Autónoma.

Categorías y aspirantes

Las bolsas de empleo se han formado a partir de procesos selectivos por turno libre correspondientes a las Ofertas de Empleo Público (OEP) de años anteriores:

Conductores/as : orientada a cubrir dos plazas del Grupo C, Subgrupo C2 (OEP 2023 y 2024). La lista cuenta con tres aspirantes que superaron el primer ejercicio de la oposición.

: orientada a cubrir dos plazas del Grupo C, Subgrupo C2 (OEP 2023 y 2024). La lista cuenta con tres aspirantes que superaron el primer ejercicio de la oposición. Oficial Mecánico/a : destinada a una plaza del Grupo C, Subgrupo C2 (OEP 2023), con un aspirante que superó la fase de concurso-oposición.

: destinada a una plaza del Grupo C, Subgrupo C2 (OEP 2023), con un aspirante que superó la fase de concurso-oposición. Ordenanzas (discapacidad intelectual): bolsa específica para una plaza de Ordenanza (Grupo AP), reservada para personas con discapacidad intelectual (OEP 2023). Esta lista es la más numerosa, con 15 aspirantes que superaron la primera fase de oposición.

Criterios de selección y funcionamiento

La gestión de las bolsas se basa en las bases genéricas publicadas el 4 de julio de 2025. El orden de los aspirantes se establece según: calificación obtenida en los ejercicios aprobados, grado de diversidad funcional en caso de empate y, finalmente, la edad como criterio de desempate.

Plazos y recursos

Estos actos agotan la vía administrativa, pero los interesados pueden presentar un recurso potestativo de reposición en un mes ante el mismo órgano o un recurso contencioso-administrativo ante los juzgados de Ceuta en un plazo de dos meses desde la publicación.

Asimismo, el BOCCE anunció la aprobación de las bases para una futura convocatoria de dos plazas de ATS/DUE (Enfermería) del Grupo A2, que se cubrirán mediante oposición en turno libre.