El sindicato UNT ha acudido a la Inspección de Trabajo en Ceuta tras la sanción impuesta a una trabajadora de Servilimpce, afiliada a esta organización sindical, al considerar que se encuentra en una situación de indefensión.

El delegado de personal de UNT, Francisco Javier Guerrero, ha presentado un escrito ante la Inspección en el que denuncia que desde la Gerencia de la empresa no se le ha facilitado el acceso completo al expediente sancionador, pese a haberlo solicitado formalmente.

Según expone el sindicato, el pasado 1 de diciembre se pidió al gerente el acceso al contenido íntegro del expediente, sin que hasta la fecha se haya recibido respuesta alguna. Han transcurrido más de quince días desde la solicitud, lo que, a juicio de UNT, supone una vulneración del derecho de acceso a la información y a los expedientes administrativos, además de ir en contra de los principios de transparencia, eficacia y buena administración.

Incumplimiento de los plazos legales

Desde UNT se reclama que se facilite toda la documentación relacionada con el procedimiento sancionador y que se adopten las medidas oportunas ante el incumplimiento de los plazos legales de respuesta.

En concreto, el sindicato solicita una copia completa del expediente, incluidas las declaraciones de los testigos, la declaración de la persona sancionada y cualquier otro documento incorporado al procedimiento, con el objetivo de poder analizar el caso en su totalidad. Consideran que la sanción podría suponer una injusticia.

Falta de acceso y opacidad

Hasta el momento, UNT no ha podido acceder a la documentación solicitada, lo que, según señala, merma la transparencia del proceso. El escrito presentado ante la Inspección pone de manifiesto la falta de contestación por parte de la Gerencia de Servilimpce.

En dicho documento, el sindicato insta a la Inspección de Trabajo a intervenir y a notificar por escrito cualquier actuación o resolución que se adopte en relación con esta denuncia.

UNT ha señalado que permanecerá a la espera del pronunciamiento de la Inspección de Trabajo, organismo ante el que ya ha formalizado la correspondiente denuncia por estos hechos.