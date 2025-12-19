A escasas horas del cierre de campaña, la presidenta de Extremadura y candidata a la reelección, María Guardiola, ha defendido con firmeza su denuncia sobre la desaparición de 124 votos de una oficina de Correos en Badajoz. Pese a que las primeras investigaciones de la Guardia Civil apuntan a un caso de delincuencia común, la dirigente del PP considera «inadmisible» el suceso y lamenta que el resto de formaciones políticas no hayan mostrado la misma contundencia ante lo que califica como un ataque al derecho al voto.

Defensa de la denuncia frente a las críticas

María Guardiola ha salido al paso de las críticas recibidas por alentar sospechas de irregularidades en el proceso electoral. «Me sorprende que me ataquen por denunciar un hecho objetivo», ha aseverado este viernes. Para la presidenta extremeña, el móvil del robo es secundario frente a la gravedad del acto: «Da igual cuáles sean las conclusiones. Hay alguien que está robando en una oficina de Correos, a tres días de las elecciones, el derecho a decidir».

La candidata popular ha insistido en que su obligación es alertar sobre cualquier incidente que afecte a la custodia de los sufragios, independientemente de si se trata de un robo planificado o un asalto fortuito a la caja fuerte de la oficina postal.

Cierre de campaña marcado por la tensión

El episodio ha elevado la temperatura política en la región justo antes de la cita con las urnas de este domingo. Guardiola ha criticado la falta de solidaridad del resto de partidos: «Esto lo tendríamos que denunciar todos, los políticos y los ciudadanos». Asimismo, ha atribuido los ataques de sus adversarios a un «nerviosismo» electoral y a lo que define como un «juego muy sucio» en este tramo final de la carrera hacia la presidencia.

Impacto en los resultados

A pesar de la polémica generada, la presidenta autonómica ha vaticinado que este incidente no alterará la voluntad de los extremeños en las urnas. «Veo poca ética y pocos valores en quienes me atacan por defender la limpieza del proceso», ha concluido, asegurando que su formación se mantendrá vigilante hasta el cierre de los colegios electorales.