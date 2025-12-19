El ‘caso Leire’ da un nuevo paso judicial. La Fiscalía ha apoyado la petición de citar como testigo al exvicepresidente andaluz y exdiputado socialista, Gaspar Zarrías, ante el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid. El objetivo es esclarecer su relación con Leire Díez, conocida como la ‘fontanera’ del PSOE, quien está siendo investigada por intentar recabar información comprometedora contra la UCO y la Fiscalía Anticorrupción, organismos que lideran las pesquisas sobre las tramas de corrupción que afectan al entorno del Ejecutivo.

La acusación popular, ejercida por el PP, había solicitado inicialmente la imputación de Zarrías basándose en su presunta colaboración profesional con Leire Díez a través de la firma Zaño Consultora. Sin embargo, el Ministerio Público considera que, por el momento, es «suficiente» que el histórico dirigente socialista acuda en calidad de testigo.

La fiscal del caso sostiene que su testimonio es fundamental para detallar su relación personal con los principales investigados: la propia Leire Díez y el empresario Javier Pérez Dolset. Según el escrito fiscal, la comparecencia de Zarrías permitirá ampliar el foco de la investigación sin necesidad de realizar registros o requerimientos documentales que, a su juicio, podrían dilatar la instrucción de forma innecesaria.

Reuniones bajo sospecha y nuevas diligencias

La investigación gira en torno a una serie de encuentros grabados en los que Díez, supuestamente, habría contactado con empresarios investigados en la Audiencia Nacional, fiscales y altos cargos para buscar fisuras en el trabajo de la Guardia Civil. Por ello, la Fiscalía también ha dado el visto bueno a:

Nuevos testigos: Citar a otras cuatro personas presentes en reuniones clave celebradas en despachos de abogados para «esclarecer los encuentros controvertidos».

Citar a otras cuatro personas presentes en reuniones clave celebradas en despachos de abogados para «esclarecer los encuentros controvertidos». Rastreo económico: Recabar los informes de vida laboral y tributaria tanto de Leire Díez como de Pérez Dolset, tal como solicitaba la acusación de HazteOír.

Freno a la citación del mando de la UCO

Por el contrario, la Fiscalía se ha opuesto a la diligencia solicitada por VOX para llamar a declarar al teniente coronel de la UCO, Antonio Balas. El Ministerio Público califica esta petición de «innecesaria», argumentando que, aunque la causa verse sobre la búsqueda de información contra él y su unidad, no consta que el mando tuviera conocimiento directo o presenciara las reuniones donde se tramaban estas supuestas maniobras de desprestigio.