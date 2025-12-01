Este lunes, 1 de diciembre, se conmemora el Día Mundial del SIDA, una jornada de recuerdo y concienciación sobre una enfermedad que ha marcado la vida de millones de personas en todo el mundo. En Ceuta, desde el inicio de la epidemia en 1981, se han registrado 188 casos de infección por VIH, según datos del Ministerio de Sanidad.

De estas cifras, 153 corresponden a hombres y 34 a mujeres. Treinta y cuatro personas contrajeron el virus por vía sexual (22 hombres y 12 mujeres), 111 por consumo de drogas intravenosas, tres por transmisión maternoinfantil y 11 casos por causas no aclaradas. A nivel nacional, Madrid, Cataluña y Andalucía concentran el mayor número de casos, con 21.680, 17.579 y 13.170 respectivamente. Solo Melilla presenta menos casos que Ceuta, con 113 personas infectadas.

La historia del SIDA comienza mucho antes de ser identificado oficialmente en 1981. Casos como el de Ardouin Antonio, un marinero haitiano fallecido en 1959 en Nueva York por una enfermedad pulmonar rara, muestran que el virus circulaba décadas antes de su reconocimiento científico. A partir de los primeros diagnósticos en San Francisco y Barcelona, la enfermedad se propagó por distintos colectivos, afectando no solo a hombres homosexuales y consumidores de drogas, sino también a heterosexuales y personas que recibieron transfusiones de sangre infectada.

Hoy, gracias a los avances de la ciencia, el SIDA se ha cronificado y, en algunos casos, incluso se han logrado curaciones, lo que convierte al virus en un enemigo mucho más controlable que en las décadas pasadas. Sin embargo, el Día Mundial del SIDA sigue siendo un momento para recordar a quienes murieron por la enfermedad y para reforzar la prevención y la conciencia social.