El exsecretario de Organización del Partido Socialista, Santos Cerdán, ha cumplido este lunes por primera vez con su obligación judicial de firmar quincenalmente en los juzgados, tras salir de la cárcel madrileña de Soto del Real hace diez días. La medida cautelar de prisión fue levantada por el juez instructor, que consideró que ya no existía riesgo de destrucción de pruebas.

Cerdán acudió a los juzgados de Tafalla, en Navarra, en presencia de testigos, cumpliendo así con el requerimiento judicial que debía realizar cada quince días.

La primera firma del exdiputado por Navarra se produce pocos días después de que el exministro José Luis Ábalos y el exasesor ministerial Koldo García, presuntos compañeros de trama, ingresaran en la prisión donde Cerdán estaba recluido.

Por otro lado, el Senado interrogará esta semana a Juanfran Serrano, exnúmero dos de Cerdán y actual diputado del PSOE, en la comisión de investigación sobre el denominado “Caso Koldo”. Serrano, exsecretario adjunto de Organización del PSOE y exalcalde de Bedmar y Garcíez (Jaén), deberá responder a las preguntas de los senadores este jueves 4 de diciembre a partir de las 10:00 horas, según consta en el orden del día de la Cámara.