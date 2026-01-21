La AD Ceuta volverá a sentirse arropada lejos del Alfonso Murube. El club caballa ya trabaja en un nuevo y significativo desplazamiento de su afición con motivo del partido que disputará el próximo domingo 1 de febrero, a las 16:15 horas, frente a la UD Almería, uno de los rivales más potentes de la categoría y firme candidato al ascenso.

Para este encuentro, el conjunto almeriense ha facilitado al Ceuta un total de 401 entradas, con un precio de 20 euros por localidad, que estarán destinadas exclusivamente a abonados y simpatizantes del club ceutí. Las solicitudes podrán realizarse a partir del miércoles 21 de enero, desde las 17:00 horas, de manera exclusivamente online, a través del apartado EXPERIENCIAS de la web habilitada por la entidad.

Cada abonado o simpatizante podrá adquirir un máximo de dos entradas, siempre que ambas correspondan a abonados o simpatizantes. El proceso de venta permanecerá abierto hasta el miércoles 28 de enero a las 17:00 horas, o hasta que se agoten las localidades disponibles, no pudiendo atenderse solicitudes fuera de este plazo.

Las entradas solicitadas durante este proceso no serán válidas para acceder directamente al estadio, ya que las localidades oficiales serán enviadas por el equipo local a partir del jueves 29 de enero al correo electrónico facilitado durante la compra. Todas las entradas serán nominativas e intransferibles, y el acceso podrá ser denegado si los datos del ticket no coinciden con los del portador, conforme a los protocolos de seguridad establecidos. Para la correcta tramitación será obligatorio facilitar nombre completo, DNI, correo electrónico y número de teléfono de cada asistente.

Este nuevo desplazamiento vuelve a poner de manifiesto el excelente momento social que atraviesa la AD Ceuta en una temporada histórica en el fútbol profesional. La afición caballa ya protagonizó recientemente un desplazamiento masivo con más de 1.500 seguidores en La Rosaleda, además de otros importantes movimientos como los más de 1.000 aficionados desplazados a Cádiz, evidenciando un respaldo constante y multitudinario al equipo.

Un apoyo que también se ha dejado sentir en escenarios lejanos y de difícil acceso como Riazor, León y otros puntos de la Península, demostrando el compromiso inquebrantable de la hinchada caballa. La proximidad geográfica con Almería invita a pensar que la marea blanca volverá a hacerse notar tanto en la ciudad como en las gradas, acompañando al Ceuta en una de las salidas más exigentes del calendario.