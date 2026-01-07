El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, abrió este martes la posibilidad de que militares españoles participen en una futura misión de paz en Ucrania, en caso de que se alcance un alto el fuego y se concreten condiciones para consolidar la paz.

Sánchez hizo el anuncio durante una rueda de prensa en París, tras participar en la reunión de la Coalición de Voluntarios por Ucrania, y señaló que la próxima semana iniciará una ronda de consultas con los representantes de la mayoría de los grupos parlamentarios para plantearles su visión sobre la contribución de España en este escenario.

El jefe del Ejecutivo recordó que la política exterior española con Ucrania ha estado marcada por un apoyo firme, a través de ayuda económica y militar, y la acogida de miles de ciudadanos ucranianos. Además, destacó el acuerdo bilateral de seguridad entre ambos países y la formación de militares ucranianos en España.

“España, como gran país europeo, participará en las decisiones que se tomen si hay un alto el fuego y se abre la oportunidad de consolidar la paz en Ucrania”, afirmó Sánchez. Añadió que la contribución española podría incluir tanto la reconstrucción del país como capacidades militares.

Respecto a la posible presencia de tropas españolas, Sánchez indicó que España está dispuesta, como ya ha hecho en otras regiones del mundo, a colaborar en misiones de paz internacionales. “Si lo hemos hecho en otras latitudes, ¿cómo no lo vamos a hacer en Europa?”, señaló.

El presidente adelantó que informará al Parlamento si la participación se concreta, y precisó que su ronda de consultas incluirá a los líderes de casi todas las formaciones políticas, excepto Vox, siguiendo la práctica habitual en este tipo de reuniones.

Sánchez expresó su esperanza de que 2026 sea el año en que pueda concluir la guerra en Ucrania y subrayó que España debe estar presente en la solución. Hasta ahora, el Gobierno consideraba prematuro decidir sobre la participación militar, pero este martes dio un paso claro hacia esa posibilidad, que requerirá la aprobación del Congreso.